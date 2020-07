Der Mann, der uns Bauklötze staunen lässt...

Am Niederrhein. Bauklötze staunen – das kann man mit dem Künstler und Pädagogen Garvin Dickhof im wahrsten Sinne des Wortes.

Pädagogik für die Kultur? Braucht Allrounder wie Garvin Dickhof, der als Metallgestalter auch schon mal von Größen der Gegenwartskunst wie Tony Cragg, Thomas Schütte engagiert wurde. Von der Kunst mit Bauklotz übers Metallgestalten bis zur Kulturvermittlung und dem Vatersein ist Sparten-Hopping Alltag für den 39-Jährigen, der an der städtischen Galerie Viersen arbeitet. Unter anderem. Wie’s jetzt in Corona-Zeiten läuft?

Herr Dickhof, als Kulturpädagoge arbeiten Sie wie?

Meine Hauptaufgabe ist die Kulturvermittlung mittels künstlerischen Schaffens – im Museum, in der Schule. Das bedeutet praktisches künstlerisches Tun, eine ästhetische Erziehung. Es geht um kulturelle Vermittlungsstrategien, insbesondere ums sinnliche sensibilisieren.

Seit wann gibt es diese Berufssparte?

Die Kulturpädagogik hat sich aus der Studentenbewegung Ende der 60er/70er Jahre und deren emanzipierenden Demokratie- und Modernisierungstendenzen entwickelt. Seinerzeit wurde der Bedarf an Vermittlungsarbeit in der Kultur bewusst. Kunst und Kultur für alle, eine breite gesellschaftliche Teilhabe war eine wichtige Forderung.

Da steht so ein Türmchen, zusammengesetzt aus vielen kleinen Klötzchen. Sieht wackelig aus, ist es aber nicht. Oder doch? Garvin Dickhof mag Irritationen... Foto: Dickhof

Da brauche ich nicht zu fragen: Die Kulturpädagogik ist wichtig. Trotzdem: Warum und wieso?

Kultur zu erleben ist für viele oft mit einer Hemmschwelle verbunden. Museen sind große Gebäude mit einem ungewissen, fremden Inhalt. Bisweilen bedarf es da einer Heranführung. Die Kulturpädagogik kann hilfreich wirken Ängste und Vorurteile abzubauen.

Wie gestaltet sich das in Corona-Zeiten?

Sicher bietet sich aktuell die Möglichkeit digitaler Museumsbesuche. Aber das ist etwas anderes als ein realer Besuch vor Ort mit direkten, sinnlichen Eindrücken. Die Erfahrung einer Kulturinstitution mit ‘echten’ Kunstwerksbegegnungen, mit Führungen, Workshops und vielen anderen Angeboten kann das Internet nicht ersetzen.

„Da staunste Bauklötze“ – Ihr Kunst- und Lebensmotto?

Ja. Schließlich ist kindliches Staunen eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, die man sich erhalten sollte. Staunen heißt für mich: offen sein für Neues, Hintergründe verstehen und Eindrücke mit viel Freude weitergeben.

Woher kommt der flotte Spruch?

Bauklötze sind, seit ich sie für mich wiederentdeckt habe, ein wichtiges Thema. Ein einfaches Element, das in serieller Anhäufung einen besonderen Reiz erlangt. Das Motto hat sich so nahezu von selbst ergeben. Allerdings arbeite ich daneben auch mit Kabelbindern, Klammern, Malerabdeckvlies etc. Diese Alltagsmaterialien nutze ich in neuer Anwendung, um Irritation, Staunen und Nachfrage zu initiieren.

Freie und angewandte Kunst parallel betreiben: Bedeutet das Interessenkonflikte?

Nein. Ich sehe das als Ausdruck meiner unterschiedlichen Ichs. Übrigens bin ich darüber hinaus auch als Sachbearbeiter, Vater, Clown (für meine Kinder) und Ehemann unterwegs. Perspektivwechsel sind mir wichtig. Interessenkonflikte gibt es eher zwischen den Rollen Clown und Ehemann.

Und die Corona-Pandemie?

Bisher sah es, was die Sparte Kunst und Ausstellung betrifft, ein wenig mau aus. Ausstellungen brachen weg, Workshops konnten nicht stattfinden. Da ich aber auch in einem Angestelltenverhältnis stehe, trifft mich die Krise finanziell zum Glück nicht zu stark. Momentan versende ich vermehrt Bewerbungen für Ausstellungen nach der Zeit von Corona, befasse mich mit Kunst am Bau und realisiere im August eine Außeninstallation.

Für Duisburgs City, wo Sie sich auf eine Kunst-im-öffentlichen-Raum-Ausschreibung mit dem Portfolio „Die Kunst des Hochstaplers“ beworben haben?

Ja. Und um einer Nachfrage zuvor zu kommen: Dem Duden nach ist ein Hochstapler jemand, der in meist übler Absicht etwas vortäuscht. Das kann eine hohe gesellschaftliche Stellung oder ein in Wahrheit nicht vorhandenes Wissen sein. Meine Hochstaplerei ist anders zu verstehen. Ich stapele buchstäblich hoch und höher, gestalte in additiver Weise plastisch-räumliche Kunstwerke. Und doch betrüge auch ich: Vieles ist vergänglicher, als es erscheint, täuscht Dauerhaftigkeit vor. Vieles in meiner Kunst wirkt von leichter Hand geschaffen und setzt doch akribische, geduldige Umsetzung voraus..

Kunststück. Foto: Dickhof

Das heißt im konkreten Fall was?

Also: Die Stadt Duisburg suchte sieben Künstler, die vor oder an den sieben Duisburger Bezirksverwaltungsstellen eine Kunstinstallation schaffen. Die Installation soll ein „Dankeschön“ an die Bürger für deren umsichtiges Verhalten in der Corona-Krise sein. Ohne zu viel zu verraten: Es geht in meinem Projekt „DisCover“ um das Verstecken und Entdecken. 6000 Bauklötze kommen dafür zum Einsatz. Offiziell wird meine Arbeit am 10. August in Homberg vor der Bezirksverwaltungsstelle zu sehen sein.

In Ihren sogenannten Archikulpturen aus Bauklötzen geht es existentiell zu: Konstruktion. Dekonstruktion. Verträgt sich Philosophie mit Spielzeug?

Nach Johan Huizinga ist der Mensch ein Homo ludens. Spielerisch also entwickeln wir kulturelle Fähigkeiten. Phantasie und Spaß sind zentrale Elemente, die neben Angst und Furcht starke bleibende Erinnerungen im Menschen hervorrufen. Ich nutze gerne in meinen Arbeiten die Strategie der Irritation. Als kleine Schwester der Provokation arbeitet sie wie diese mit Überrumpelung, jedoch mit freundlicheren Absichten.

Ihre Prognose für die Kultur nach Corona?

Momentan gleicht das kulturelle Leben einer Kreuzfahrt mit ausgeworfenem Anker. Sehr ungewohnt wurde die bis dato ständig verfügbare, öffentliche Veranstaltungsflut eingedämmt. Mit der Folge, dass das Leben zuhause blieb, sich in die Angebotswelten digitaler Streaming-Anbieter stürzte. Damit will ich sagen: Entweder erleben wir demnächst eine Flut von Menschen, denen es nach Kultur und Kunst dürstet. Oder das Interesse an Kunst und Kultur verebbt, was die Kreativbranche und auch die Kulturpädagogik austrocknen würde. Letzteres hoffe ich natürlich nicht.