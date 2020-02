Das Wiedersehen – 54 Jahre nach Sturz in die Gletscherspalte

Wiedersehen nach 54 Jahren, wie geht so etwas? Bei Ute Fischer und Arno Kunze geht das ganz vorsichtig. Wie will man auch miteinander umgehen, wenn mehr als ein halbes Menschenleben vergangen ist und man sich nach einem dramatischen Ereignis aus den Augen verloren hat? Eine vorsichtige Umarmung, ein „Gut siehst du aus!“. Und: „Du aber auch“ – und dann vergeht eine gute Viertelstunde mit Alltagsgeplänkel, ehe sie wieder auf dem Berg sind, auf dem sich ihre Wege trennten – in jeder Hinsicht.

Rückblende: Sie waren zu viert in jenem Jahr 1966, als sie in Südtirol Urlaub machten. Arno und seine Marianne, Heinrich und seine Ute. Wobei – das ist nicht ganz richtig. Heinrich war eigentlich „nur“ ein guter Freund und damals schon mit einer anderen Frau verlobt. Und dennoch schreibt Ute Fischer in ihrem Buch über den Unfall damals, dass sie mit ihrem Liebsten in die Gletscherspalte gestürzt sei…





Buch? Genau! Zweite Rückblende, NRZ-Leser erinnern sich: Am 9. Dezember hatten wir über Ute Fischer, ihr Unglück und die Suche nach dem Gebirgspartner von einst, Arno Kunze, berichtet. Sie vermutete ihn irgendwo im Rheinland, in Düsseldorf vielleicht. Und hoffte, dass er sich meldet, wenn er davon in der Zeitung liest. Nun, er hat es nicht gelesen. Aber der Schwiegersohn. Und der Nachbar. „Der klingelte bei mir und sagte: Du wirst gesucht.“



Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung in der NRZ rief Arno Kunze schon in der Redaktion an… Jetzt kam es zum lang ersehnten Treffen.... Foto: Andreas Buck

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen waren schnell weitergereicht, doch bis zur persönlichen Begegnung hat es noch eine ganze Weile gedauert. Ute Fischer, die schon vor einigen Jahrzehnten zu ihrem ehemaligen Bergpartner Kontakt aufgenommen hatte, lebt in Rheinhessen. Heute ist endlich der Tag des Wiedersehens im wahren Leben. Arno hat sich nicht lumpen lassen und zeigt seine nicht mehr ganz neue Heimat von ihrer besten Seite: Restaurant Villa Vue, bester Blick auf Essens Schokoladenseite von Villa Hügel über den Baldeneysee bis zur Werdener Basilika.

Bei Grünkohl, Bier und Wein kommen die Erinnerungen

Klar, hier gäbe es auch Currywurst, aber die älteren Herrschaften greifen doch zum Grünkohleintopf, alkoholfreies Bier und ein Rotwein kommen auf den Tisch und es ist Zeit, die Lebenswege ein wenig zu entwirren, die mindestens so verknotet sind wie die Rettungsseile, mit denen die Ute und Heinrich am 25. September 1966 schließlich geborgen wurden.

„Die Seile der Südtiroler Bergwacht waren 30 Meter lang, aber eben immer noch einige Meter zu kurz“, erinnert sich Arno Kunze. „Die musste da noch was dranflicken.“ Es war der dritte Tag ihres Bergurlaubs, von dem sie jetzt hier in der Villa Vue ihre Schwarz-Weiß-Bilder ausbreiten. Das traurigste Bild packt Arno Kunze aus: „Das ist Marianne, meine Frau“. Vor zwei Jahren gestorben.

Arno Kunze ist an diesem Tag dennoch ein Mensch, der viel lächelt, mit seinem Alter kokettiert. „Ich sage nur noch: Ich bin Uhu.“ Unter Hundert. Der 80. Geburtstag liegt gerade einmal ein paar Wochen zurück. Bereitwillig erzählt der Essener seinen Lebensweg. Es ist nicht nur Ute, die er an diesem Tag nach mehr als 50 Jahren wiedersieht, sondern auch seinen Schulfreund Heinrich: Beide stammen sie aus der Gegend von Hof in Oberfranken, machten dann damals eine Ausbildung.

Am dritten Tag geschah das Unglück: „Wir hatten ja keine Pickel und Seile“

Er wurde Chemikant, ging nach Duisburg, dann 1960 nach Essen, wo er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholte und – noch wichtiger – seine Marianne kennenlernte. Weswegen die beiden sich nach einigen beruflichen Stationen wieder in Essen niederließen. Damals, 1966, war er zum Studium in München, hatte Kontakt zu Heiner, dem Heinrich Winkler, behalten. Die Freunde hatten gemeinsam im Harz für die Wandertouren in den Alpen trainiert.

Die vierte im Bunde: Arno Kunzes Ehefrau Marianne – seine Jugendliebe lernte er in Essen kennen, wo der gebürtige Oberfranke auch seine neue Heimat fand. Vor zwei Jahren ist sie gestorben. Foto: Foto: privat / Repro: Andreas Buck

Doch am dritten Urlaubstag geschah das Unglück, das heute endlich auch Arno Kunze aus seiner Sicht schildern kann: „Wir hatten ja keine Pickel und Seile. Und irgendwann fing Heiner an, auf dem Serpentinenweg über den Gletscher abzukürzen. Er ließ sich über die Eisfläche gleiten, bis der Weg wieder kreuzte.“ Ute Fischer tat es ihm nach. Zwei, dreimal.

Dann geschah es: „Sie glitt über den Weg weiter, Heiner versuchte, sie zu packen und dann trudelten die beiden über das Eis. Bis sie in der Spalte verschwanden.“ Er und Marianne eilten zum Unglücksort, Ute war bewusstlos, Heiner konnte noch etwas von sich hören lassen. „Zum Glück war Neuschnee gefallen, deswegen sind die beiden relativ weich aufgekommen.“ Er bittet seine Marianne, an der Unfallstelle stehen zu bleiben, damit sie diese wiederfinden. Er eilt bergab zur Bergwacht, holt Retter. Die Zeit läuft, die Dämmerung naht, aber das Drama am Berg, es hat einen glücklichen Ausgang.

In Südtirol war keiner mehr. Bis zum Jahr 2018

„Mein Bein steckte komplett im Unterleib“, erzählt Heiner. Mit Gips und Gewichten wird es wieder in die richtige Lage gezogen. Ute hat eine Gehirnerschütterung und einen Trümmerbruch. Lange wird ihr linkes Bein deutlich kürzer sein als das rechte, bis es irgendwann, Jahrzehnte später, in der Orthopädie, erneut gebrochen und verlängert wird. „Dass ich heute humple, liegt an einer Meniskusoperation.“

Es ist die Zeit in der Gesprächsrunde, wo sich die Geschichten von früher mit den Krankheitsgeschichten von heute mischen. Aber eben auch mit noch immer sprießenden Reiseplänen: Mal mit den Hurtigruten nach Norwegen fahren, mal wieder in die Schweiz. In Südtirol jedoch waren weder Heiner noch Arno und Marianne Zeit ihres Lebens wieder. Es war Ute Fischer, die vor einigen Jahren die Spur wiederaufnahm. Und die Seile des Lebens dieser Schicksalsgemeinschaft noch einmal zu einem Knoten verbunden hat.