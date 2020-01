Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf

Von der Y85 zur Ultra Light 195 ist es nicht weit – zumindest auf der Messe „Boot“ in Düsseldorf. Wenige hundert Meter sind es nur von Halle 6 nach Halle 9. Fernab der großen Messehallen liegen zwischen den zwei Booten aber Welten.

Auf der einen Seite das Ultra Light 195: ein Schlauchboot, keine zwei Meter lang und rund 20 Kilo schwer. Auf der Messe zum Sonderpreis von 949 Euro zu haben, wie ein Aufsteller verrät. Auf der anderen Seite die Y85: eine Superyacht, gebaut von einer britischen Nobel-Werft, mehr als 26 Meter lang und bis zu 33 Knoten schnell. Hier gibt es den Preis aber nicht auf einem kleinen Schild. Erst die Webseite des Herstellers gibt Aufschluss: 5,6 Millionen Euro soll das Luxusboot laut Herstellerangaben kosten – ohne Mehrwertsteuer.

Messe „Boot“ in Düsseldorf: Wassersport in allen Facetten

Die „Boot“, nach eigenen Angaben die weltgrößte Wassersportmesse, ist voll von diesen Gegensätzen. Denn auf der 230.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche tummelt sich alles, was irgendwie mit Wasser und Sport zu tun hat, von Booten in allen Größen, Formen und Preisklassen über Angelköder und Tauchreisen bis hin zu Trendsportarten wie Stand Up Paddling und Wakeskaten. Beim Bummel durch die Hallen kommt so schnell der Eindruck auf, dass auf der „Boot“ selbst die hartnäckigste Landratte irgendwann der Seefahrer-Romantik verfällt.

Doch bei aller Vielfältigkeit im Messeangebot sind es doch immer wieder die Luxusyachten, die das Aufsehen der Medien und der meisten Besucher erregen. Und so sind es vor allem leuchtende Augen und offene Münder, die man zwischen den großen Yachten in Halle 6 sieht. „Das ist schon beeindruckend und ziemlich abgefahren“, sagt ein junger Mann, der mit seinem Vater eigentlich für Tauchausrüstung gekommen ist, sich einen Abstecher in die Luxuswelt aber nicht verkneifen konnte. „Sich sowas leisten zu können, ist definitiv ein Traum.“

Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf 1 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Der Bootsbauer Monte Carlo Yachts präsentiert auf der Messe Boot in Düsseldorf eine Yacht der MCY80er-Reihe. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die Sirena 88 der türkischen Werft Sirena Marine. Das Schiff ist 26 Meter lang und 84 Tonnen schwer. Besonders Highlight des Schiffes ist der integrierte Jacuzzi. Wer die Sirena 88 sein Eigen nennen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Mindestens 4,9 Millionen soll das Schiff kosten. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Der Hersteller Sunseeker mit Sitz im englischen Poole ist gleich mit einer ganzen Flotte an Luxusyachten in Düsseldorf vor Ort. Besonders im Fokus der Besucher: Die 95Y mit einer Länge von rund 28 Metern. Die Yacht ist selbst als Gebrauchtmodell noch ziemlich kostspielig: Knapp 7,6 Millionen Euro ruft ein Händler online auf. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die Werft Ferretti präsentiert auf der Messe Boot in Düsseldorf mehrere Superyachten, darunter die Yacht 670 und Yacht 780. Im Bild die Pershing 7X, die auf der Messe Weltpremiere gefeiert hat. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die Werft Ferretti präsentiert auf der Messe Boot in Düsseldorf mehrere Superyachten, darunter die Yacht 670 und Yacht 780. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die Werft Princess präsentiert auf der Messe Boot in Düsseldorf mehrere Superyachten. Im Bild das Modell Y85. Das Boot ist 26,2 Meter lang und bis zu 32 Knoten schnell. An Bord dürfen Messebesucher nur mit speziellen Schuhüberziehern. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Blick in das Innere der Y85. Den Käufer erwarten Luxus und Gemütlichkeit. Das kostet aber: etwa 5,6 Millionen Euro soll das Boot bei einem Händler kosten. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf So sitzt der Kapitän in der Y85 und blickt auf das Meer. Während der Messe sieht man von hier nur die anderen Luxusyachten. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die italienische Nobelwerft San Lorenzo präsentiert auf der Messe Boot in Düsseldorf mehrere Yachten, darunter die teuerste Yacht der Messe, die Lorenzo SL 96 A, die rund 9 Millionen Euro kostet. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die italienische Cranchi-Werft zeigt auf der Messe Boot in Düsseldorf mehrere Yachten, darunter das neue Modell Settantotto, das auf der Messe Weltpremiere gefeiert hat. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Die Settantotto ist rund 24 Meter lang und 33 Knoten schnell. Preislich soll das Schiff, das vorne ein Sonnendeck hat, bei rund 3,5 Millionen Euro liegen. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 12 Das sind die Superyachten der Messe Boot in Düsseldorf Überblick über die Halle 6. Hier stehen zahlreiche Luxusyachten. Wie hoch deren Wert insgesamt ist, lässt sich nur erahnen, weil viele Hersteller für ihre teuren Boote noch viele kostspielige Sonderausstattungen anbieten. Foto: Simon Gerich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kein Zutritt ohne VIP-Band

Ein Traum, den sicher viele haben, sich aber nur wenige erfüllen können. Und selbst hier in Halle 6 sind die meisten der exklusiven Boote für viele Besucher weit weg. Denn bei den Ausstellern gilt: Von außen gucken ist okay, an Bord kommen eher nicht. Darum kümmern sich die Aussteller penibel genau, mit eigenem Empfang, Anmeldelisten und VIP-Bändern. Und wer es doch am Einlass vorbei bis ganz nah ans Boot schafft, der muss in vielen Fällen seine Schuhe ausziehen oder Überzieher anziehen. Einfach so an Deck zu hüpfen ist ausgeschlossen.

Nicht weit entfernt vom exklusiven Kreis der Nobel-Werften und Superyachten stellt die Halle 7 eine Art Ruheinsel im hektischen Messetreiben dar. „Maritime Kunst“ wird hier präsentiert – auch das ist nämlich die „Boot“. Den goldenen Sandstrand und den rot-leuchtenden Leuchtturm für die heimische Wohnzimmerwand gibt es hier für die großen, aber auch die kleinen Geldbeutel – ganz entspannt und bodenständig, ohne Einlassband und VIP-Anmeldung.

Viel los in den Gängen der Hallen 9 bis 12

Das Gewusel ist aber auch hier nicht weit. Denn zwischen Halle 9 und 12 sind mit „Ausrüstung“ und „Tauchen“ die zwei Themenbereiche, die die meisten Besucher anziehen. Denn wer ein Boot kauft, der braucht auch Zubehör und Ausstattung – natürlich alles im maritimen Stil: Bettwäsche mit kleinen Steuerrad-Motiven, Bodenbelag mit Wellenmuster und ganz viel Deko-Artikel. Aber auch der Grundbedarf eines jeden Kapitäns wird gedeckt: Kompass und Fernglas und natürlich auch die obligatorische Rettungsweste.

Das „kleine Schwarze“. Die ZF-0 ist als Beiboot für große Yachten gedacht. Foto: Simon Gerich / NRZ

„Wenn man ein Auto kauft, ist oft alles mit drin – Radio, Klimaanlage – bei Booten ist das etwas anders“, sagt etwa John Cramer. In Halle 9 verkauft er für einen italienischen Bootsbauer die „ZF0“, ein sogenannter Tender. Das kleine, drei Meter lange Boot ist als Beiboot für größere Yachten gedacht – zum Kurztrip in den Hafen oder an die Küste, wie der Verkäufer erklärt. Bis zu drei Leute passen in das schwarze Boot, das von einem 30 PS-Außenmotor angetrieben werden kann. Auf der Messe ist es für 27.000 Euro zu bekommen. Es sind die sprichwörtlichen „Peanuts“, wenn man sich zuvor in Halle 6 eine der Luxusyachten im mittleren einstelligen Millionenbereich zugelegt hat.

Aber selbst wenn man nicht das nötige Kleingeld für eine der Superyachten übrig hat, ist die Halle 6 ein Besuch wert. Es ist ein Blick in eine andere Welt. Wie so vieles auf dieser Messe.

>>> Infos zum „Boot“-Besuch

Die Messe „Boot“ läuft noch bis zum kommenden Sonntag, 26. Januar. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt kostet für Erwachsene an der Tageskasse 25 Euro, online vorab 19 Euro. Ermäßigt 12/11 Euro.

Zur Messe-Halbzeit haben schon 125.000 Menschen die „Boot“ besucht, teilen die Veranstalter mit.