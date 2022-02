Das sind die nächsten Stationen auf dem Weg zum RRX-Netz

An Rhein und Ruhr. Es ist ein (Viertel-)Jahrhunderprojekt: Seit 2006 kommt der RRX – Station für Station wird das Großprojekt weitergebaut. Das macht auch Probleme.

Scherzfrage: Was ist der Unterschied zwischen Homöpathie und dem Rhein-Ruhr-Express? Nun, es gibt keinen. In beiden Fällen wird der Wirkstoff minimal dosiert über lange Zeit verabreicht – und bevor es besser wird, kommt die Erstverschlimmerung.

Gut, so lässt sich ein in der Sache großartiges Projekt der Verkehrswende – immerhin das größte Nahverkehrs-Infrastrukturprojekt in Europa – natürlich nicht verkaufen. Deswegen formulieren es die Beteiligten von Aufgabenträgern wie dem VRR, den Baumeistern der DBNetz sowie Station&Service und die Landesverkehrsministerin Ina Brandes (CDU) ein bisschen anders: Der RRX ist auf einem guten Weg, wird irgendwann nach 2030 mal im 15-Minuten-Takt Köln und Dortmund verbinden und zudem immerhin der Hälfte der NRW-Einwohner in ihrer Stadt einen RRX-Bahnhof bescheren.

Für diesen Zugtyp müssen 53 Bahnhöfe längere Bahnsteige bekommen, damit der Zug dort halten kann. An 48 Bahnhöfen sind laut NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) die Um- und Ausbaumaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Brandes sagte: „Es braucht gute, überzeugende Angebote, um den Umstieg vom Auto in die Bahn einfacher zu machen“. Dazu gehöre entscheidend der Rhein-Ruhr-Express, der Bahnfahren in Nordrhein-Westfalen schneller, komfortabler und verlässlicher mache. Die vorgesehenen Züge rollen seit 2018 auf immer mehr Linien und kommen auch gut an – jetzt müssen nur mehr Gleise her, um den 15-Minuten-Takt zu verwirklichen.

150 Zauneidechsen mit dem Lasso eingefangen

Und da, so Ronald Lünser vom VRR „wird es erst einmal schlimmer bevor es besser wird“. Die nächste große Baustelle ist – wie berichtet – ab Sommer der auf 14 Monate veranschlagte Ausbau der Strecke zwischen Langenfeld und Leverkusen, wo dann vier statt drei Gleise für mehr Betriebsqualität sorgen. Dafür wurden – kein Scherz – 150 Zauneidechsen per Lasso eingefangen und umquartiert, wie Projektleiter Rainer Kolle von DB-Netz berichtete.

Bis zur EM 2024 soll zumindest auf dem Teilstück alles fertig sein, schließlich sollen Köln und Düsseldorf dann Spielorte sein. Danachgeht es rings um den Düsseldorfer Hauptbahnhof weiter, auch in Essen und Bochum herrscht Baurecht. Und, so das positive Fazit: Mit jeder zusätzlichen Weiche und jedem Stückchen Ausbau kommen wir dem RRX-Netz ein näher. In homöopathischen Dosen halt. Hauptsache, es hilft.

