Freizeittipps Das ist am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los

Niederrhein/Ruhrgebiet. Unsere Freizeittipps für die Region sind am Wochenende von großen Shows – aber auch von besinnlichen Klängen geprägt. Hier geht’s zur Übersicht.

Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel liegen hinter uns, das Leben am Niederrhein und im Ruhrgebiet nimmt langsam an Fahrt auf. Grund genug also, die heimische Couch am Wochenende zu verlassen. Denn: Von halsbrecherischer Akrobatik, über ein Magierduo, von Weltruhm bis hin zu einem Ausflug in die Natur – das Wochenende in der Region hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Und auch all diejenigen, die noch ein wenig weihnachtliche Stimmung genießen wollen, kommen nicht zu kurz. Schauen Sie einfach mal rein - hier kommt eine Übersicht zu den Veranstaltungen von Freitag, 3. Januar, bis Sonntag, 5. Januar.

Dinslaken

Warum braucht man in Zeiten von Youtube Livemusik? „Go Music“ gibt die Antwort. Im Februar 2019 kehrte die Konzertreihe an die Dinslakener Thyssenstraße zurück und begeistert das Publikum jedes Mal wieder aufs Neue. Die Idee hinter „Go Music“: Mit wechselnder Besetzung hochkarätiger Musiker entsteht eine immer andere und individuell zusammengesetzte Band. Dieses Mal am Start sind Vanja Sky, Francesco Marras, Bene Neuner und Martin Engelien. Los geht’s am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) im Musikladen Music & More (Thyssenstraße 81). Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. An der Abendkasse werden 15 Euro fällig.

Duisburg

Immer noch in Weihnachtsstimmung? Dann ist die 164. Auflage der Freitagsmusik in Duisburg-Rheinhausen genau das Richtige für einen besinnlichen Abend. Regina Steven und Ludger Morck gestalten das Konzert in der Pfarrkirche Christus König mit weihnachtlicher Orgelmusik. Wie immer ist der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten. Das Konzert startet um 21 Uhr in der Pfarrkirche an der Lange Straße.

Düsseldorf