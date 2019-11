Das Beste aus 2019 – Karikaturen von Thomas Plaßmann

Die Erdkugel ist angeknabbert wie eine Apfelkitsche, Boris Johnson packt das Stemmeisen aus, der rote SPD-Chefsessel wird zum kokelnden heißen Stuhl, AKK lehnt im Fettnäpfchen und die Kanzlerin reicht der grimmigen Greta ein viel zu kleines Klima-Paket herüber…

Das Wimmelbild, das Thomas Plaßmann auf den Titel seines Jahresrückblicks „Unterm Strich: 2019“ gezeichnet hat, gibt schon einen guten Überblick über das, was im zu Ende gehenden Jahr wichtig war. Zum Erscheinen des neuen, des vierten Bandes beantwortete uns der am häufigsten ausgezeichnete deutsche Karikaturist zehn Fragen.

Herr Plaßmann, wie viele Karikaturen haben Sie eigentlich 2019 gezeichnet?

Ich schicke der Redaktion im Schnitt jeden Nachmittag an sechs Tagen in der Woche zwei bis drei Zeichnungen. Da kommen im Jahr an die 1000 Karikaturen zusammen.

Wir freuen uns immer darauf. Und dann suchen wir eine aus. Sind Sie mit unserer Wahl immer einverstanden?

Ich bin morgens immer gespannt, wenn ich die NRZ aufschlage. Und es kommt manchmal schon vor, dass ich mir sage: „Da hättest du aber eine andere gewählt“.

Am liebsten würden wir ja alle drucken. Und jetzt mussten Sie auswählen: 180 Karikaturen fürs Jahrbuch. Von 1000.

Wir haben uns überlegt, welche Themen wir setzen. Wir gehen ja nicht chronologisch von Monat zu Monat vor, sondern wollen die wichtigsten Themen bündeln, um sie einzuordnen und in Zusammenhang zu stellen.

Wie viele Kapitel sind’s?

Zehn Kapitel sind es diesmal, und jedes wird mit einem erinnernden und erläuternden Text eingeleitet.

Was waren denn Ihre Top-Themen im Jahr 2019.

Ganz klar: der Klimawandel. Das ist ja ein Thema, das uns alle bewegt und von jedem Einzelnen auch eine Verhaltensantwort verlangt.

Und Nummer zwei?

Der Brexit beschäftigte uns ja über Monate. Ich bedauere die Entwicklung sehr. Ein Land wie Großbritannien gehört in eine europäische Gemeinschaft. Ich hoffe sehr auf eine Lösung, die auch weiterhin eine enge Bindung möglich macht.

Aller guten Dinge sind drei ..?

Das macht mir große Sorgen. Die Gesellschaft driftet auseinander. Man erschreckt vor Aggressivität und Hass, gerade im Netz. Bei manchen Themen kommt kaum noch ein vernünftiger Dialog zustande, die Extreme werden stärker, in diesem Jahr bei den Wahlen besonders die Rechten. Das ist sehr bedrückend.

Müssen Sie im nächsten Jahr vielleicht ein neues Kanzlergesicht einüben?

Wer weiß? Man hat zu nehmen, was kommt. Ohne politische Wertung, vom rein künstlerischen Standpunkt kann Frau Merkel gern noch ein Weilchen machen. Sie ist schön zu zeichnen.

Wenn nicht – wer ist besser zu zeichnen? AKK oder Merz? Oder der grüne Habeck?

Kramp-Karrenbauer geht. Und Friedrich Merz geht leichter als Robert Habeck. Aber bei Annalena Baerbock müsste man erst ein wenig üben.

Und was wünschen Sie sich persönlich fürs Jahr 2020?

Naja … dass wir alle möglichst gesund bleiben und der Lösung unserer Probleme etwas näher kommen. Und dass Leser und Leserinnen die Lust behalten, weiter die Zeitung aufzuschlagen – und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten darf.

Wir laden 25 x 2 Leserinnen/Leser ein zum adventlichen Abend mit Thomas Plaßmann

Wir am Niederrhein haben bald eine neue Anlaufstelle für unsere Leser, den „NRZ-Niederrhein-Leserladen“ in Moers, Homberger Straße 4. Den gibt es als NRZ-Leserladen im Moerser Medienhaus ja schon ganz lange – für Moers und Umgebung – nun dürfen wir alle uns aber darauf freuen, dass es am „Königlichen Hof“ (was für eine wunderbare alte Postanschrift!) noch niederrheinischer wird. Künftig werden dort regelmäßig Aktionen stattfinden, Leserabende, Diskussionsrunden, Vorträge, Vergnügliches und Überraschendes… Immer exklusiv für unsere Leser, immer im kleinen Kreis, damit man auch Zeit und Möglichkeiten findet, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen.

Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 1 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Januar: Der Brexit wird zur Geduldsprobe. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Februar: Donald Trump, der Zirkus-Dompteur. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 März: Öffentlicher Nahverkehr - tagtäglich eine Freude. Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 April: Hätte seine Mutter sich nur vorher testen lassen... Foto: NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Mai: Angst vor der Spritze? Foto: NRz Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Juni: Frau über Bord! Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Juli: Klimawandel? Gibt's doch gar nicht... Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 August: Beruf oder Berufung? Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 September: Greta Thunberg hat Schuld! Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 Oktober: Tempolimit? Was ist das? Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 11 Thomas Plaßmann- Der Jahresrückblick 2019 November: Die unsichtbare Mauer. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Unser Ombudsmann Joachim Umbach (den lesen Sie regelmäßig auf der Seite 3) wird zum Beispiel im Februar kommen und sich gern mit Ihnen austauschen, etwa zum Thema „Schlechte Nachrichten - gute Nachrichten - was wollen Sie in der Zeitung lesen?“ Unser Kollege mit den langen Haaren, Matthias Maruhn, wird uns ein paar Bankgeheimnisse mitbringen und und und… In 2020 starten wir in Moers im dann umgestalteten Niederrhein-Leserladen richtig durch – lassen Sie sich überraschen.

Das Gewinnspiel ist bis zum 2. Dezember freigeschaltet

Und wir hätten uns kaum einen besseren Auftakt wünschen können: Am Dienstag, 10. Dezember, 18.30 Uhr, wird NRZ-Karikaturist Thomas Plaßmann den neuen Angebotsreigen im Niederrhein-Leserladen eröffnen.

Niederrhein Karikaturen von Thomas Plaßmann: „Unterm Strich 2019“ „Unterm Strich: 2019“ ist bereits das vierte Jahrbuch des NRZ-Karikaturisten Thomas Plaßmann. Es hat 128 Seiten und enthält 180 Karikaturen. Das Vorwort hat Thomas Plaßmann geschrieben, und jedes Kapitel wird von einem Text von Peter Toussaint eingeleitet. Das Buch ist im Essener Klartext-Verlag erschienen und kostet 16,95 Euro. Es ist ab sofort in den NRZ-Leserläden (u.a. in Moers) und im Buchhandel erhältlich.

Der Mann mit der spitzen Feder wird sich beim “Männlein malen“ über die Schultern schauen lassen, wird sein nigelnagelneues Büchlein mitbringen (siehe Text oben), wird erzählen, wie ein Karikaturist arbeitet, und er wird natürlich auch zeichnen.

Beginn 18.30 Uhr, Dauer: etwa 90 Minuten mit Pause und alkoholfreiem Punsch. Die 25 x 2 Plätze werden ausgelost. Unter www.nrz.de/plassmann haben wir für Sie das Gewinnspiel vorbereitet. Mitmachen können Sie bis einschließlich Montag, 2. Dezember. Die Gewinner werden informiert. Viel Glück!