Das Bandoneon – ein Krefelder hat’s erfunden

Am Niederrhein. Als der Krefelder Heinrich Band begann, sein Bandoneon zu entwickeln, konnte er nicht ahnen, dass das einmal zum Symbol des Tangos wurde

Tango! Leidenschaft, Musik, Heimweh, Traurigkeit – Herzschmerz. Was für eine Musik, was für Tänze – voller Temperament, Leidenschaft, Hingabe. Und das soll alles vom Niederrhein aus in die Welt geraten sein?

Nunja, nicht so ganz. Was aber sicher ist: Das Bandoneon, dieses ursprünglich einfache Musikinstrument für den „kleinen Mann“, ist unumstößlich mit dem argentinischen Tango verbunden. Und es wurde am Niederrhein entwickelt, von Heinrich Band, Musikalienhändler aus Krefeld.

Janin Krüger, Autorin des Bandoneon-Buchs, in der Werkstatt von Tis Marang Foto: Mercedes Cimadevilla / Klartext Verlag

Die Reeser Musikwissenschaftlerin Janine Krüger hat die Geschichte des Bandoneons, der Musiker-Familie Band und den Weg des Handzuginstrumentes in die Welt aufbereitet – und den Spagat gewagt, auf 360 reich bebilderten Seiten Musikgeschichtliches, Wissenschaftliches und Lesevergnügliches miteinander zu verbinden.

Das Bandoneon ist das Symbol des argentinischen Tangos

„Das Bandoneon ist unumstößlich mit dem argentinischen Tango verbunden, es ist geradezu sein Symbol geworden“, sagt Janine Krüger.

Aber das hatte Heinrich Band, Sohn einer Weberfamilie, wohl gar nicht im Sinn, als er um 1845 damit begann, aus dem damals beliebten Accordion ein eigenes Instrumentenmodell zu entwickeln. „Sein ursprüngliches Anliegen war eigentlich, dem wachsenden Mittelstand der Seidenstadt Krefeld auf einem kleinen und doch edel anmutenden Instrument das Musizieren ohne Notenkenntnisse und dadurch ein Stück kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.“

Das Buch entstand mit finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld, Kunststiftung NRW, Stadt Krefeld und dem Förderverein für das Kulturbüro der Stadt Krefeld e. V. 1985 wurde in Krefeld das Bandoneon-Festival ins Leben gerufen. Im September soll es wieder stattfinden.

Wie es das Instrument um 1900 in die Hafenstadt Buenos Aires schaffte, bleibt Teil seines Mythos. „Die Geschichte des Bandoneons ist voller Lücken und Widersprüche“, sagt Janine Krüger. „Das macht sie so faszinierend – ihre Rekonstruktion aber auch zu einer Herausforderung.“

Als „Klavier des kleinen Mannes“ prägte das Bandoneon später auch die rheinländische Vereinskultur – bis ins 20. Jahrhundert hinein. Foto: Mercedes Cimadevilla / Klartext Verlag Essen

Gut drei Jahre hat die in Rees arbeitende Musikwissenschaftlerin am Buch gearbeitet, hat fachliche, instrumentenkundliche und -technische Aspekte ausgegraben, hat in Buenos Aires recherchiert, die Bandoneonbauer unserer Zeit interviewt und viele schöne Erzählgeschichten eingebaut.

Ein wechseltöniges Musikinstrument

Was hat das Bandoneon, das andere Harmonikainstrumente nicht haben? „Heinrich Band wollte ein vollwertiges Instrument etablieren“, so Janine Krüger. Das für jeden erschwinglich und leicht zu erlernen war.

„Es sollte Klangfarben modellieren, verschiedene Stimmungen einfangen. Es sollte Volkslieder und Tänze spielen können aber auch Choräle und anspruchsvolle Sachen, ja, eine ganze Orchesteridee stand dahinter.“

ein kleiner Film zum Bandoneon

Das Bandoneon ist, wie das Accordion, ein wechseltöniges Instrument: der Ton einer Taste ändert sich beim Öffnen und Schließen. Beide Seiten des Bandoneons haben vier Tastenreihen, der Tonumfang ist entsprechend beeindruckend. Um 1900 übernahm das Bandoneon seine do­mi­nie­ren­de Rol­le im ar­gen­ti­ni­schen Tan­go – den gab es zu Leb­zei­ten von Heinrich Band noch gar nicht. Dank des Tangos aber sein Instrument bis heute überlebt.