Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus steigt im Kreis Heinsberg weiter an. Eineinhalb Wochen nach dem ersten Corona-Alarm im Kreis wurden am Montag 312 bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet, sagte eine Kreissprecherin am Montagnachmittag auf Nachfrage. Die Zahl dürfte weiter steigen.

Am Montag berichtete der Kreis zudem von einem ersten Todesfall. Dies sei der erste bekannt Todesfall in Folge einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Deutschland, bestätigte das NRW-Gesundheitsministerium. Details dazu wollte man erst am Abend auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt geben. Auch die Stadt Essen meldete am Montag den ersten Todesfall nach einer Coronavirus-Infektion. Eine 89-jährige Frau, bei der am 3. März das Virus festgestellt worden war, erlag einer schweren Lungenentzündung.

Coronavirus: Viele Testergebnisse stehen noch aus

Wir hängen bei den Testergebnissen mehrere Tage zurück“, sagte unterdessen Sprecherin Jennifer Grünter. Die zum Wochenbeginn präsentierten Fallzahlen zu Coronavirus-Erkrankten seien auf dem Stand Donnerstag vergangener Woche, berichtete sie. Es stünden noch mehrere Laborberichte aus: „Wir gehen von einem Schwall neuer Fälle aus. Es gibt stetig weiter steigende Zahlen.“

Schulen und Kitas im Kreis Heinsberg sind deshalb für eine weitere Woche geschlossen. Der Schulbetrieb hätte ursprünglich in dieser Woche wieder starten sollen. Auch in der Kreisverwaltung bleibt der Geschäftsbetrieb im Krisenmodus, sagte die Sprecherin: „Behördenbesuche laufen weiterhin nur mit Termin“.

Corona-Infektionen: Nach wie vor viele Bezüge in den Kreis Heinsberg

Dass der Kreis Heinsberg die derzeit einzige Region in Deutschland ist, die das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Über sicht zu weltweiten Risikogebieten aufführt, geht nach wie vor auf die Karnevalssitzung in Gangelt-Langbroich vom 15. Februar zurück, in deren Folge weit über Heinsberg hinaus mehrere Coronafälle in NRW bestätigt wurden.

So stünden von den aktuell 58 Corona-Infektionen, die in der benachbarten Städteregion Aachen - Stand Montag - registriert wurden, „die meisten im Kontext mit dem Geschehen im Kreis Heinsberg“, sagte ein Sprecher. Ursprung war auch hier die Karnevalsfeier im Ort Gangelt: „In der Anfangsphase standen alle Fälle bei uns im Zusammenhang mit dieser Feier.“ Mal habe eine Familienangehörige dort gefeiert, oder ein Lehrer einer Schule.

Städteregion Aachen meldet die zweitmeisten Corona-Fälle in NRW

Der Blick auf die Pendlerstatistik in NRW zeigt, dass sich bei der Rangfolge der Pendlerziele aus dem Kreis hinaus eine gewisse Übereinstimmung ergibt: Die meisten Berufstätigen pendeln in die Städteregion Aachen, wo es bis dato die derzeit zweitmeisten bestätigten Corona-Infektionen gibt. Doch bei den weiteren Pendlerzielen decken sich die Daten mit der Rangliste nicht.

Gleichwohl berichten auch die Städte Köln, Mönchengladbach und Düsseldorf davon, dass bei einigen der Corona-Infizierten Bezüge nach Heinsberg ermittelt wurden. In Mönchengladbach gab es am Montag insgesamt sieben akut positiv getestete Personen; alle laut Stadt mit Bezug nach Heinsberg. Insgesamt sind dort 163 Menschen in häuslicher Quarantäne.

In Düsseldorf war am Wochenende auch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt werden in der Stadt vier Infizierte gezählt; etwa 30 Personen seien in häuslicher Quarantäne, sagte ein Stadtsprecher. „Der erkrankte Feuerwehrmann wohnt im Kreis Heinsberg“, sagte der Sprecher - er sei deshalb dort in der Statistik erfasst und nicht in Düsseldorf.

Unter den zuletzt fünf erkrankten Mitarbeitern der Provinzial-Versicherung in Düsseldorf, die mit 15 weiteren Mitarbeitern seit mehreren Tagen in häuslicher Quarantäne sind, soll laut Stadt keiner in Düsseldorf wohnen, bzw. eine der Personen im Kreis Heinsberg.

Krankheit verläuft in den meisten Fällen milde

Bei der Berufsfeuerwehr in Köln sind aktuell 48 Mitarbeiter zweier Feuerwachen in häuslicher Quarantäne, nachdem bei insgesamt fünf Feuerwehrmitarbeitern der Coronavirus-Test positiv war. Auch die Erkrankungen in Köln stehen „in überwiegendem Kontext mit Heinsberg“, hieß es bei der Stadt. Auch der erste in Essen bekannt gewordene Corona-Fall stand im Zusammenhang mit dem Kreis Heinsberg, meldete die Stadt am 1. März: Eine Frau aus Essen-Kettwig hatte an der Karnevalssitzung in Gangelt teilgenommen.

Die Krankheitsverläufe sind indes in den allerwenigsten Fällen schwer, teilten die Behörden mit. Eine Rückmeldung zum Genesungsstand gibt es indes bei den wenigsten Behörden - auch nicht im Kreis Heinsberg: „Unsere Mitarbeiter im Gesundheitsamt sind mit der Infektionswelle zurzeit voll ausgelastet“, sagte Kreissprecherin Jennifer Grünter. Man habe aber vor, die Entlassungen aus der häuslichen Quarantäne ebenfalls zu erfassen. Inwieweit sich dadurch dann sinkende Fallzahlen ergeben, bleibe jedoch abzuwarten, hieß es. Ein Sprecher der Städteregion Aachen sagte: „Auch ein genesener Corona-Fall bleibt ein Corona-Fall“. (dae)