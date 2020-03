An Rhein und Ruhr. Die Menschen in NRW meiden zunehmend Menschenmengen, Die Gastronomie- und Hotelbranchen leiden darunter. Umsätze sinken deutlich.

Weniger Besucher oder komplette Absagen bei den Messen an Rhein und Ruhr, Auftragseinbrüche beim Catering und sinkende Gästezahlen in den Restaurants: Die Folgen des Coronavirus machen sich in den Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieben der Region bemerkbar. „Durch die ganzen Absagen der Messen ist das schon stark präsent“, klagt David Georgie, Projektleiter beim Cateringunternehmen „Frank Schwarz Gastro Group“ aus Duisburg. „Und selbst kleinere Zusammentreffen werden aktuell abgesagt oder verschoben“, erklärte er auf NRZ-Anfrage.

Seit vergangener Woche seien die Absagen und Verschiebungen vermehrt aufgetreten – „das bringt eine Riesen-Verunsicherung mit sich und ist extrem gefährlich für die gesamte Veranstaltungsbranche“, so Georgie. Seine Hoffnung: Dass es besser wird, wenn es in die wärmeren Monate geht. Im April und Mai ginge die Veranstaltungszeit los, viele Sommerfeste, Firmen- und Eröffnungsfeiern ständen dann auf dem Programm. Aber: „Viele sagen bereits im Vorhinein lieber ab, bis sie mehr über das Virus wissen“, so Georgie.

Mehrere Messen verschoben

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) NRW bestätigt die Beobachtung. „Gegenwärtig werden sehr viele Messen und Veranstaltungen in unserem Bundesland abgesagt und das belastet die Hotellerie“, sagt Dehoga-Sprecher Thorsten Hellwig. „Natürlich beginnt und endet aber das Problem nicht an der Hoteltür, Caterer und Gastronomen leiden ebenfalls massiv, weil Messe- und Veranstaltungsgäste ja auch „versorgt“ werden wollen. Für alle gilt: Auch wenn Hotelbetten und Veranstaltungsräume leer bleiben und weniger Gäste die Restaurants besuchen, laufen die Kosten für Pachten und Personal weiter.“

Laut Dehoga-Angaben gibt es in NRW über 50.000 Betriebe mit rund 400.000 Mitarbeitern. „Wir benötigen schon jetzt für betroffene Betriebe die Unterstützung der Politik“, betont Hellwig.

Auch Daniel Riedel, Inhaber des Duisburger Lokals „Lindenwirtin“, spürt die Ausbreitung des Coronavirus deutlich. Die Zahl der Gäste gehe zurück, die Umsätze seien bereits um 20 Prozent gesunken. Zudem sei das Virus permanent Gesprächsthema unter den Gästen. Aber: „Wir sind noch im grünen Bereich“, erklärt Riedel. „Ich kenne Gastronomen, unter anderem Italiener, denen es wegen der Angst der Leute schlechter geht.“

Desinfektionsmittel auf den Tischen

Deutlich entspannter bewertet Lenny Sejdi von der Pizzeria „Venezia“ in Essen die Situation. Sie kann an ihrem Arbeitsplatz bisher keine sinkenden Gästezahlen beobachten. „Das Virus ist ab und an mal Thema bei Tisch, allerdings überwiegend verbunden mit Humor“, erklärt sie. „Das Einzige, das sich sichtbar geändert hat, ist die Tatsache, dass viele Restaurantgäste Desinfektionsmittel auf dem Tisch stehen haben.“

Auch das „Hall of Fame“- Kino im niederrheinischen Kamp-Lintfort merkt die Auswirkungen des Coronavirus bislang nicht. „Wir haben zwar etwas weniger Besucher momentan, das ist aber saisonal bedingt“, erklärt Geschäftsführerin Anja Thies.

In den vergangenen Tagen gab es einen Kindergeburtstag, bei denen Eltern Bedenken geäußert hätten. „Wir brechen aber nicht in Panik aus, dafür müsste es schon einen Kompletteinbruch geben. Bisher erreichen uns aber keine merkbaren Absagen.“

Und auch für die Mitarbeiter habe sich bisher nichts geändert. Gängige Vorkehrungen, wie regelmäßiges und intensives Händewaschen, seien ohnehin gang und gäbe unter dem Personal. „Man weiß nicht, was man sonst noch tun kann“, sagt Thies. „Wir sind in der Warteposition wie jeder andere auch.“