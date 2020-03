Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen am Niederrhein aus

Am Niederrhein. Der Ausweitung des Coronavirus fallen immer mehr Veranstaltungen am Niederrhein zum Opfer. Die Auswirkungen in den Städten im Überblick.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus’ kommt das öffentliche Leben in der Region immer mehr zum Erliegen. In NRW wird es bis auf Weiteres keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben. Die Landesregierung hat jene Großevents per Erlass untersagt.

Doch auch immer mehr kleine Veranstaltungen am Niederrhein fallen der Ausbreitung des Virus zum Opfer. So entschließen sich viele Veranstalter dazu, ihre Events selbstständig abzusagen. In unserer Übersicht erhalten Sie aktuelle Nachrichten darüber, welche Veranstaltungen in den Städten am Niederrhein betroffen sind.

Coronavirus: Übersicht über ausgefallene Veranstaltungen in den Städten am Niederrhein

