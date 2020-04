Ein Zaun oder Geländer voller Plastiktüten, die im Wind rascheln – eine Szene, die sich gerade in vielen Städten beobachten lässt. Die Gabenzäune sind in NRW immer häufiger zu finden, etwa in Duisburg, Velbert, Hagen oder jüngst auch Neukirchen-Vluyn.

Die an Zäunen angebrachten Tütchen voller Lebensmittel, Kleidung oder Hygieneartikel sollen jenen zugute kommen, die während der Corona-Pandemie das Nötigste kaum zusammenkriegen – etwa Wohnungslose oder Menschen aus prekären Verhältnissen. Viele soziale Hilfsangebote großer und kleiner Organisationen für diese Zielgruppen sind während der Pandemie ausgesetzt. Doch kommt säckchenweise Hilfe an Zäunen überhaupt bei Bedürftigen an?

Kritik an den Gabenzäunen in NRW und Deutschland wird lauter

„Das ist Wunschdenken fernab der Realität“, sagt Sascha Prandstetter von der Bürgerinitiative „Solidarität in Mülheim“, die Wohnungslosen mit verschiedenen Angeboten hilft. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht – in Richtung dieses Sprichworts geht die aufkommende Kritik an der Aktionsform.

Sascha Prandstetter habe unter anderem davon gehört, dass Tüten an den Zäunen aufgerissen und der Inhalt verstreut würde. Und von Menschen, die „alle Tüten einräumten“, um den Inhalt weiterzuverkaufen.

Der erste Essener Gabenzaun ist schon wieder abgebaut. Er sei gut angenommen worden, berichtet Radio Essen. Doch am Wochenende seien viele Lebensmittel-Tüten gestohlen worden – eben von Menschen, die nicht bedürftig seien, gibt die Organisation an. Für „Solidarität in Mülheim“ ist es deshalb wichtig, dass es eine Reglementierung von Spenden – etwa von Lebensmitteln – durch eine Ausgabe gibt. Sonst bekämen nicht alle Bedürftigen etwas ab, so Sascha Prandstetter .

Spenden am besten bei Wohnungslosenhilfen vor Ort abgeben?

Das Motiv also ehrenwert, die Umsetzung aber nicht sinnvoll? Ähnlich sieht es auch Werena Rosenke. Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe bezeichnet das Hilfsangebot Gabenzaun als „schwierige Sache“. Auch ihre Empfehlung: „Am effektivsten ist es, Spenden bei Wohnungslosenhilfen vor Ort abzugeben.“

Kleiderspenden für Obdachlose hängen an einem Zaun in Bochum. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Denn an vielen Gabenzäunen kämen möglicherweise auch gar keine Hilfsbedürftigen vorbei. Facharbeiter wüssten besser, wo sich Wohnungslose aufhielten. Wer dennoch eine Tüte packen wolle, sollte am besten bei den örtlichen Hilfsorganisationen nachfragen, was wirklich gebraucht wird, sagt Werena Rosenke. Denn was vor Ort benötigt werde, könne sich je nach Situation auf der Straße unterscheiden. Danach etwa, wie viele Männer und Frauen unterwegs sind oder welche Hilfsangebote wie Essensausgaben noch aktiv sind.

Immer mehr Hilfen für Wohnungslose fallen während Corona-Pandemie weg

Die Situation für Wohnungslose in Deutschland habe sich während der Corona-Pandemie verschlechtert . „Es ist festzustellen, das Angebote wegfallen“, sagt Werena Rosenke. Das betreffe Einrichtungen zum Tagesaufhalt, Beratungen, medizinische Versorgung. Dass Beratungen „von Angesicht zu Angesicht“ nicht mehr stattfinden könnten, sei ein großes Problem. Wohnungslose hätten mit schweren Problemen zu kämpfen.

Gerade die Unterbringungsmöglichkeiten müssten während der Corona-Pandemie in den Blick genommen werden, warnt Werena Rosenke. „Das muss sofort angegangenen werden“ – und nicht erst, wenn Coronafälle unter Wohnungslosen aufgetreten seien. Es gebe in Unterkünften oft Mehrbettzimmer. „Zusätzliche Räumlichkeiten, etwa Hotelzimmer , sind notwendig.“ Hygienestandards müssten garantiert sein, auch um notfalls eine Quarantäne vornehmen zu können.

Gabenzäune könnten Spenden-Sammelstelle zur Weiterverteilung sein

In den Einrichtungen müsste auch häufiger getestet werden, fordert Werena Rosenke. „Viele Betroffene sind verunsichert.“ Einrichtungen und Notunterkünfte für Wohnungslose sollten explizit auf die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen werden. Das sei „dringend geboten“ – und möglich.

Bei aller Kritik an den Gabenzäunen findet Werena Rosenke aber: „Es ist gut, wenn Wohnungslose in den Blickpunkt geraten“ – gerade in diesen Zeiten. Und auch Sascha Prandstetter von „Solidarität in Mülheim“ ist froh, dass über das Thema nachgedacht wird.

„Gabenzäune könnten ein guter Abgabeort für Spenden sein, wenn die Gaben mehrmals am Tag eingesammelt und zentral verteilt werden“, schlägt Sascha Prandstetter vor. Zur Verteilung kämen Organisationen wie sein Mülheimer Verein in Frage. Bislang habe seine Idee in Mülheim aber noch keine Resonanz gefunden.