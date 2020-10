Die Corona-Krise reißt Millionenlöcher in die Haushalte der Kommunen an Rhein und Ruhr (Symbolbild).

Kommunen Corona kostet Stadt Krefeld in diesem Jahr 44 Millionen Euro

Am Niederrhein. Die Pandemie wird den kommunalen Haushalt noch auf Jahre belasten. Krefeld und andere Städte hoffen auf weitere Unterstützung.

Die Corona-Krise lastet schwer auf den Haushalten der Kommunen in NRW. Beispiel Krefeld: Kämmerer Ulrich Cyprian rechnet für das Jahr 2020 für seine Stadt mit Mehrbelastungen von 44 Millionen Euro - jedenfalls, so weit man das derzeit überblicken kann.

Der Kämmerer habe die Fraktionen im Stadtrat informiert, dass der 2021-er Etat nicht wie eigentlich geplant in der Sitzung am 19. November eingebracht werde, teilte die Stadtverwaltung an diesem Mittwoch (28. Oktober 2020) mit. Zu viele Unklarheiten gibt es noch. Unter anderem wartet die Stadt noch auf wichtige Daten des Landes, die sonst eigentlich stets im Juli oder August schon vorliegen.

Hoffnung auf weitere Hilfe in 2022 bis 2024

Ausdrücklich hieß es: Die Stadtverwaltung halte am Ziel fest, einen genehmigungsfähigen Etat vorzulegen und die Haushaltssicherung - wie geplant - zu verlassen. Klar ist allerdings, dass die Coronakrise nicht nur im Jahr 2020 teuer wird, sondern auch die Budgets der Folgejahre belastet.

Nicht nur, dass die Pandemie Kosten erzeugt, es kommt auch weniger Geld rein. Steuereinnahmen werden sich nicht so entwickeln wie noch vor Krisenbeginn prognostiziert. Krefeld hofft deshalb auf weitere Landes- und Bundeshilfe auch in den Jahren 2022 bis 2024. Auch andere Kommunen drängen auf Unterstützung. . .

16 Millionen Euro Ausfall bei der Gewerbesteuer

Im laufenden Jahr rechnet Kämmerer Cyprian mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von etwa 16 Millionen Euro. Der kommunale Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer werde rund 13 Millionen Euro erbringen. Alles vorsichtige Annahmen: Die Entwicklung sei so dynamisch, dass die genauen Ausfälle schwer abzuschätzen seien, hieß es ausdrücklich.

NRW-weit fehlten den Kommunen laut statistischem Landesamt alleine von April bis Juni insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus der Gewerbesteuer. Sie gilt neben der Grundsteuer als besonders wichtige Einnahmequelle für Städte und Gemeinden.