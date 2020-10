Corona in Hamm: Lage nun "einigermaßen unter Kontrolle"

Die Corona-Zahlen in den Städten an Rhein und Ruhr steigen. Wie schwer es ist, sehr hohe Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, zeigt der Blick nach Hamm. Ein Ausbruch nach einer Großhochzeit Anfang September hatte die 180.000-Einwohner-Stadt urplötzlich zum deutschlandweiten "Corona-Hotspot Nr. 1" gemacht.

"Wir glauben, dass wir die Lage derzeit einigermaßen unter Kontrolle haben", sagte ein Stadtsprecher an diesem Freitag (9. Oktober 2020) auf Nachfrage der Redaktion. 15 Neuinfektionen waren binnen der vergangenen 24 Stunden in Hamm gemeldet worden, 203 Personen gelten als aktuell infiziert - acht befinden im Krankenhaus, zwei auf einer Intensivstation.

Zeitweise 2500 Bürger in Quarantäne

Die Zahlen hatten in den vergangenen Wochen noch ganz anders ausgesehen. "Wir hatten teilweise bis zu 46 Neuinfektionen am Tag", berichtet der Stadtsprecher. Mit der Kontaktnachverfolgung sei man "da kaum noch nachgekommen". Zeitweise waren in Hamm mehr als 2500 Bürger in Quarantäne, darunter mehr als 1000 Schüler - weil es bis zu 40 akute Infektionsfälle an Schulen gab.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die jetzt auf 70,4 gesunken ist, war dreistellig gewesen. "Die Situation hat sich zumindest ein gewisses Stück weit entspannt", formuliert der Stadtsprecher vorsichtig. Zurückgegangen sind die Zahlen, nicht nur weil die Kommune Auflagen verschärft hat (z. B. Maskenpflicht im Schulunterricht) - sondern auch, weil sie einen immensen Aufwand betreibt.

Hamm hat 200 Mitarbeiter im Corona-Einsatz

Etwa 200 Mitarbeiter sind städtischerseits aktuell im Corona-Einsatz - zum Beispiel in der Kontaktverfolgung, an der Corona-Hotline, in der Testkoordination oder beim Quarantänemanagement. "Die Kollegen sind in weiten Teilen im Sieben-Tage-Betrieb", so der Ratshaussprecher. Für Corona hat sich die Stadtverwaltung personell bei ihren Tochtergesellschaften verstärkt; Unterstützung kommt auch aus dem Kreis Warendorf.

"Wir haben derzeit zehn Corona-Mobile im Einsatz, mit denen Pflichttests von Quarantäne-Personen abgewickelt werden", berichtet der Sprecher. Damit aber nicht genug: Eine Teststrecke in der Alfred-Fischer-Halle kommt noch hinzu. Rotes Kreuz und der Rettungsdienst MESH führen dort - in kommunalem Auftrag - freiwillige Tests durch. Reihentests in Seniorenheimen werden teils städtisch, teils über einen Dienstleister abgewickelt, weil es sonst schlicht zu viele sind.

Bürger in Hamm unsicher bei Urlaubsreisen

Die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen funktioniert "grundsätzlich gut". "Der Informationsfluss über Kontaktpersonen außerhalb Hamms gelingt in weiten Teilen", stellt der Stadtsprecher fest. Aus den Hochzeitsfeierlichkeiten Anfang September und den daraus resultierenden Kontaktketten seien in den letzten Tagen nur noch wenige Neuinfektionen bekannt geworden.

Ein Problem derzeit: Bei den anstehenden Herbstferien sind viele Bürger unsicher und wenden sich mit Fragen an die Stadt. "Da Hamm ja Corona-Hotspot ist, gelten in zahlreichen Bundesländern Restriktionen", sagte der Stadtsprecher.