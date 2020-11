Corona Kreis Viersen: Soldaten helfen bei Kontaktverfolgung

Am Niederrhein. Im Kreis Viersen steigt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin an. Das Robert Koch-Institut vermeldete am Dienstagmorgen 41 neue Corona-Fälle.

WIe verläuft die Corona-Krise im Kreis Viersen? In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Nachrichten. Den Corona-Newsblog für NRW lesen Sie hier, den Ticker für Deutschland hier. Das Wichtigste für den Kreis in Kürze zusammengefasst:

Die Corona-Infektionen im Kreis Viersen steigen weiter an.

Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung.

Der Kreis gilt seit über einer Woche als Corona-Risikogebiet. Ab sofort gelten bundesweit verschärfte Corona-Maßnahmen. Das hat NRW dazu beschlossen.

In sieben Städten im Kreis gilt teilweise eine Maskenpflicht.

Der Kreis Viersen bekommt Unterstützung von der Bundeswehr: 25 Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt ab Dienstag (3. November) bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Männer und Frauen helfen bei der Kontaktnachverfolgung. Zwei große Konferenzräume im Kreishaus wurden dafür hergerichtet, der Einsatz soll bis zum 18. Dezember dauern. Werktags wird im Zwei-Schicht- und an Wochenenden im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet.

Die Soldaten kommen vom 4. Versorgungsbataillon in Stadtallendorf (Hessen), untergebracht sind sie in einem Hotel in Grefrath. „Die Unterstützung kommt zur rechten Zeit.“, sagte Landrat Andreas Coenen. Die Infektionszahlen im Kreis Viersen steigen weiter. Von Freitag bis Montag waren weitere 168 Personen positiv getestet worden, 576 Bürger gelten damit als aktuell infiziert. 582 Kontaktpersonen befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in häuslicher Quarantäne.

Nach Angaben des Robert Koch-Institutes ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen am Dienstag (Stand 0 Uhr) leicht gesunken. Sie liegt demnach bei 135,5 (Vortag: 141,9) und damit weiterhin deutlich über dem zweiten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Am Dienstagmorgen hat das RKI 101 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden 41 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Coronavirus im Kreis Viersen: Die Lage am 03. November (auf Grundlage des RKI)

7-Tage-Inzidenz: 135,5

135,5 Neuinfektionen: 41

41 Infektionen insgesamt: 1929

1929 Genesene insgesamt: 1524

1524 Todesfälle insgesamt: 37 (+0)

37 (+0) Derzeit Erkrankte: 368

Das Robert Koch-Institut aktualisiert seine Übersicht zu den Corona-Zahlen jeden Tag um 0 Uhr. Auch die Kreisverwaltung veröffentlicht die aktuellen Zahlen in einer täglich aktualisierten Übersicht, in der Regel um die Mittagszeit. Die Werte des RKI und der Verwaltung können durch den zeitlichen Unterschied voneinander abweichen. Da die Daten des RKI maßgeblich für weitere Beschränkungen und Maßnahmen im Kreis Viersen sind, aktualisieren wir diese Übersicht mit den RKI-Werten. Auch die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle unterscheiden sich die beiden Statistiken. Die tägliche Übersicht des Kreises finden sie hier.

Kreis Viersen: Krisenstab wieder hochgefahren

Ein mit dem Corona-Virus infizierter Mann aus Viersen ist am Wochenende in einer Klinik gestorben. Im Kreisgebiet ist er der 38. Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Der Mann soll schwere Vorerkrankungen gehabt haben.

Angesichts einer massiv gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen, hat der Kreis Viersen seinen Krisenstab bereits wieder hochgefahren. Es gebe wieder anlassbezogene Sitzungen gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei und verschiedenen Ämtern, teilte die Kreisverwaltung bereits am Donnerstag (29. Oktober) mit. "Wir passen unsere Abläufe erneut an die aktuelle Lage an", erklärte Landrat Coenen.

Maskenpflicht im Kreis Viersen: Hier gilt sie in den Kommunen

Der Kreis Viersen hatte beide Gefährdungsstufen mit den Schwellenwerten 35 und 50 Infektionen je 100.000 Einwohner binnen nur weniger Tage erreicht. Nach Erreichen der Stufe 1 hatte der Kreis bereits am 24. Oktober eine Maskenplicht in sieben Kommunen für bestimmte Bereiche angeordnet.