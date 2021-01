Bundespolizisten entdeckten 90 Gramm Heroin in Saugroboter

Ein originelles Versteck - aber nicht originell genug: 90 Gramm Heroin entdeckten zwei Bundespolizisten in einem Saugroboter bei einer Kontrolle in einem Zug am Bahnhof Kaldenkirchen.

Am Niederrhein. Beamte überprüften bei Nettetal-Kaldenkirchen zwei Männer (38 und 43 Jahre) im Regionalexpress aus Venlo - vorläufige Festnahme.

Bei Kontrollen an der Grenze zu den Niederlanden entdecken Bundespolizisten immer wieder neue Drogenverstecke. Pech für zwei Fahrgäste im Regionalexpress RE 13 von Venlo nach Hamm: Selbst das in einem Saugroboter im mitgeführten Reisegepäck verborgene Rauschgift blieb aufmerksamen Beamten nicht verborgen.

Die beiden Männer (38 und 43 Jahre) waren bereits am Sonntag gegen 21.10 Ur am Bahnhof Kaldenkirchen im Kreis Viersen kontrolliert worden, wie Bundespolizei in Kleve an diesem Mittwoch (20. Januar 2021) berichtete. Die beiden Deutschen seien sichtlich nervös gewesen - und angeblich auf dem Weg von Rotterdam nach Frankfurt.

In Klarsichtfolie verpackt

Insgesamt 90 Gramm Heroin und drei Gramm Kokain entdeckten die Beamten im geöffneten Saugroboter. Weitere 15 Gramm Heroin sowie geringe Mengen Kokain und Marihuana hatte der 38-Jährige - verpackt in Klarsichtfolie - im Genitalbereich am Körper bei sich getragen, wie eine Überprüfung ergab.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Revier nach Kempen gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen. Der Straßenverkaufspreis pro Gramm Heroin lag zuletzt bei durchschnittlich 50 Euro.