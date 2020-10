BUND will Moore zwischen Ruhr und Sieg wiederherstellen

An Rhein und Ruhr. Feuchte Moore speichern doppelt soviel Kohlenstoff wie Wälder - prima fürs Klima. Das Problem: Viele Moore sind nicht mehr feucht.

Moore speichern enorme Mengen Kohlenstoff, jedenfalls wenn sie feucht sind. Eine aktuelle Studie des renommierten Potsdam-Institutes sieht das Wiedervernässen von Mooren als bedeutsames Mittel, um das Klima weltweit zu stabilisieren. In Nordrhein-Westfalen möchte der Umweltverband BUND alte Moorstandorte auf der sogenannten Bergischen Heideterrasse wiederherstellen.

Schmal, aber gut 80 Kilometer lang erstreckt sich dieses Landschaftsband zwischen Mülheim an der Ruhr im Norden und der Sieg im Süden. In diesem Monat endet eine anderthalbjährige Bestandsaufnahme. "Wir haben über 100 Standorte entdeckt, die man wiedervernässen und vernetzen könnte", berichtete BUND-Landesvorsitzender Holger Sticht an diesem Samstag (10. Oktober 2020) gegenüber der Redaktion.

Trockene Moore geben Klimagase ab

Kleine und große Moorareale seien dabei, große etwa in der Wahner Heide bei Köln. "Die allermeisten von ihnen sind in einem sehr schlechten Zustand", sagte Sticht. Und das ist ein Problem: Soviel Kohlendioxid Moore im feuchten Zustand auch speichern - wenn Moore trockenfallen, geben sie es wieder ab und zwar über sehr lange Zeit. Ebenso wird das ebenfalls klimaschädliche Methan freigesetzt.

Die am Freitag veröffentliche Studie des Potsdam-Institutes hat Moor-Emissionen modellartig untersucht und dabei Kosten fürs Wiedervernässen in den Blick genommen. Hauptautor Florian Humpenöder kommt zu dem Schluss, dass in den kommenden Jahrzehnten nicht nur bestehende Moore geschützt, sondern auch 60% der heute trockengelegten Moore vernässt werden müssen, wenn man den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad begrenzen will.

1000 Hektar bedeutsame Moorflächen

In NRW gibt es größere Moorflächen an der deutsch-belgischen Grenze bei Aachen, im Münsterland und in Ostwestfalen - etwa das Große Torfmoor im Kreis Minden-Lübbecke. Das Landesumweltamt (Lanuv) berichtet auf Nachfrage der Redaktion von nrw-weit insgesamt etwa 1000 Hektar naturschutzfachlich bedeutsamen Moorflächen.

In den meisten dieser Gebiete gab oder gibt es Moorschutz-Projekte, oft finanziert mit EU-Unterstützung (2019 etwa im Oppenweher Moor in Minden-Lübbecke). Ursprünglich dürfte die Moorfläche in NRW jedoch viel größer gewesen sein. Eine Schätzung geht laut Lanuv von 40.000 Hektar aus. Weite Flächen waren entwässert worden, um Torf zu stechen oder um sie neu zu nutzen - etwa für Landwirtschaft.

Heimat für Sonnentau und Bekassine

Der Umweltverband BUND hofft, dass die Moore zwischen Ruhr und Sieg ab dem Jahr 2022 wieder vernässt werden können. Das Akquirieren von Fördergeld ist aufwändig und kostet Zeit. "In der Summe dürfte es da um einige Hundert Hektar gehen", meinte Landesvorsitzender Holger Sticht.

Dem BUND geht es nicht nur dabei nicht nur um Klimaschutz sondern auch um ganz besondere Lebensräume mit hochspezialisierten und stark bedrohten Arten. Zu den Moorbewohner in NRW zählen zum Beispiel der Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, und die Bekassine - eine hier fast ausgestorbene Schnepfenart.