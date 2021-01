Xanten: Weiterer Fall von Geflügelpest im Kreis Wesel

Kreis Wesel Nachdem eine Graugans in Sonsbeck positiv getestet wurde, bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut nun einen zweiten Fall in Xanten.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat einen zweiten Fall von Wildvogelgeflügelpest im Kreis Wesel bestätigt. Bei dem Tier handle es sich laut Kreisangaben um einen Bussard, der am 30. Dezember 2020 auf der Bislicher Insel in Xanten aufgefunden worden sei. Die Experten stellten die hochansteckende Form vom Typ H5N8 fest.

Das Kreisveterinäramt und Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) diskutierten in einer Telefonkonferenz über entsprechende Maßnahmen. „Im Ergebnis wird zumindest vorläufig auf eine allgemeine Aufstallungspflicht verzichtet“, schreibt der Kreis Wesel. Im relevanten Umkreis von drei Kilometern des Fundortes sei die Geflügeldichte mit 27 gemeldeten Haltungen sehr gering, so die Begründung der Experten. Das Kreisveterinäramt appelliere jedoch eindringlich an alle Geflügelhalter, „die bekannten Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten“.

Hohes Verbreitungsrisiko bei Wasservögeln

Laut Einschätzung des FLI bestehe insbesondere in Wasservogelpopulationen ein hohes Verbreitungsrisiko. Auch nicht ausreichend geschützte Haltungen seien gefährdet. Trete das Virus in einem Tierbestand auf, seien „Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete mit erheblichen Einschränkungen unvermeidbar“, so der Kreis Wesel.

Nach der Verdachtsmitteilung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Krefeld habe das Veterinäramt gezielt Kotproben von Wildgänsen entnommen – unter anderem auf der Bislicher Insel, am Auesee und im Bereich Alpen. Die Proben seien aber allesamt negativ gewesen. Gleiches gelte für Proben aus dem Kreisgebiet, die von eingesandten Wildgänsen, Tauben und Hühnern entnommen worden seien.

Bundesweit mehrere Geflügelhaltungen betroffen

Seit Herbst vergangenen Jahres seien in zwölf Bundesländern über 500 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln aufgetreten. Bei der überwiegenden Zahl der Tiere handle es sich um die hochansteckende Form Typ H5N8. In mehreren Bundesländern konnte das Virus laut Kreisangaben schon in knapp 40 Geflügelhaltungen eindringen. Vor allem die Landkreise Cloppenburg und Oldenburg seien um Weihnachten stark betroffen gewesen. Das Virus sei vermehrt in Putenbeständen ausgebrochen.