Bisher nur männliche Patienten

Bisher sind in der Jugendforensik in Viersen ausschließlich männliche Patienten untergebracht. Grundsätzlich sei man auch in der Lage, einen Teil räumlich abzutrennen, um dann auch Patientinnen aufnehmen zu können, erklärte Chefarzt Strahl. Bislang habe man davon aber nicht Gebrauch gemacht. Aktuell gebe es im Rheinland per Gerichtsbeschluss nur eine Forensik-Patientin unter 18 Jahren im Rheinland - und die sei in der Frauen-Forensik in Bedburg-Hau bei Kleve untergebracht. (dum)