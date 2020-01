Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betroffene suchen eher Hilfe

Deutschlandweit leiden Schätzungen zufolge fünf Millionen Menschen unter Depressionen. Die psychische Erkrankung zeigt vielfältige Symptome (z. B. Selbstzweifel, Schlafprobleme, Antriebslosigkeit) und ist nicht zu verwechseln mit einer vorübergehenden Niedergeschlagenheit. Dr. Stephan Rinckens von der LVR-Klinik in Mönchengladbach begrüßt, dass heute offener mit Depressionen umgegangen werde und Betroffene eher professionelle Hilfe suchen. In den Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wurden im vergangenen Jahr wegen Depressionen 8800 Patienten vollstationär und 4500 Patienten teilstationär behandelt – in der Summe ähnlich viele wie im Jahr 2018. Allerdings waren da etwas mehr Patienten in voll- und etwas weniger in teilstationärer Behandlung gewesen