Behinderten-Werkstätten im Rheinland wieder im Vollbetrieb

Im Rheinland. Fast alle 35.000 Beschäftigten sind an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Corona-Zeiten erfordern auch für sie eine "neue Normalität".

Fiebermessen, Mund-und-Nasenschutz auf, Hände desinfizieren - in Corona-Zeiten beginnt so jeder Arbeitstag in der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM). Auch sonst ist einiges anders. Für die etwa 1100 Beschäftigten zählt: "Die Kollegen sind sehr froh, dass sie ihren geregelten Tagesablauf wiederhaben", berichtet die 53-jährige Helga Hermes gegenüber der Redaktion (30. September 2020). Ihr selbst mache die Arbeit "Riesen-Spaß".

Rheinlandweit sind etwa 35.000 Frauen und Männer in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung beschäftigt, fast alle sind nach der Corona-Pause mittlerweile an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die Werkstätten laufen seit etwas mehr als einer Woche wieder im Vollbetrieb, wie der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mitteilte. Stichtag für die Rückkehr zum Vollbetrieb war der 21. September. "Die Unterstützungs- und Teilhabeleistung der Werkstätten darf gerade Menschen mit Behinderung nicht weiter vorenthalten werden", betont LVR-Sozialdezernent Dirk Lewandrowski. Diese Menschen dürften nicht strukturell benachteiligt werden.

Pragmatische Vor-Ort-Lösungen

Die Rückkehr ist mit vielen pragmatischen Vor-Ort-Lösungen verbunden. Hygiene-Vorschriften müssen eingehalten werden. Wegen Corona waren die Werkstätten in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr zwei Monate komplett geschlossen gewesen. Seither war der Betrieb Schritt für Schritt wieder hochgefahren worden. Das vielbemühte Wort von der "neuen Normalität" - es gilt auch für die WfbM im Rheinland und die in Duisburg, wo unter anderem Möbel für Kindertagesstätten und Schmuck gefertigt wird und es zwei Gastronomien gibt.

Foto: Holger Dumke

Wichtig vor allem: mehr Platz, um die nötigen 1,50 Meter Mindestabstand zwischen Personen einzuhalten. "Wir haben Nebenräume umgerüstet, die bisher für Besprechungen genutzt wurden, um eine zweite Kantine und zusätzliche Arbeitsplätze einrichten zu können", berichtet Alexander Schmanke, der Geschäftsführer der Duisburger WfbM. Arbeitsplätze etwa im Verpackungsbereich, wo die 1,50 Meter nicht gewahrt werden können, seien mit durchsichtigen Plastikwänden getrennt worden.

Geänderte Pausenzeiten, kein Gedränge

Ebenfalls wichtig: Der komplette Arbeitstag erfolgt in Gruppen, die sich tunlichst nicht mischen - keine Begrüßung per Umarmung oder Küsschen. Immer wieder werden Hände gewaschen. "Da achten die Betreuer sehr drauf", erklärt Schmanke. Pausenzeiten wurden geändert, damit sich es kein Gedränge gibt. Aufgeklebte Pfeile regeln den Verkehr an Eingängen und auf den Fluren.

"Manche Kollegen finden das übertrieben, andere nicht", berichtet Helga Hermes, die seit 2003 in der Duisburger Werkstatt beschäftigt ist und dem Beirat angehört. Es sei eben "wie überall in de Gesellschaft". Ihr selbst falle schwer, dass man Mitarbeiter aus anderen Arbeitsgruppen nicht treffen kann: "Da hat man doch auch Freunde und Kontakte", so Hermes.

Corona-Schließung war eine bittere Zeit

Sie betonte im Gespräch mit der Redaktion, dass die WfbM-Mitarbeiter, die alle aus Duisburgs rechtsrheinischen Stadtteilen stammen, mit den Corona-Regeln umgehen. Viele Beschäftigte sorgten sich, dass die Werkstatt angesichts steigender Infektionszahlen wieder schließen könnte so wie im Frühjahr und alle zuhause bleiben müssen: "Das war eine bittere Zeit", sagt Helga Hermes.

Duisburgs WfbM-Chef Schmanke räumt gegenüber der Redaktion offen ein, dass er zu Beginn des Vollbetriebs etwas Sorge gehabt hatte. "Die Situation jetzt ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung und darf nicht zum Dauerzustand werden", so Schmanke. Viel Disziplin sei gefordert, immer wieder neu, dennoch könnten einzelne Infektionen auftreten.

LVR will Schließungen möglichst vermeiden

Aber wenn, damit werde man dann umgehen. "Ich habe jeden Tag ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen", sagte Schmanke. Auch in der Phase zwischen Komplettschließung und Vollbetrieb habe es vier Fälle mit insgesamt 15 Corona-Infektionen gegeben, die die Duisburger WfbM im Zusammenspiel mit betroffenen Mitarbeitern, Behörden, Einrichtungen und Angehörigen gemeistert habe.

"Schließungen möchten alle Beteiligten möglichst vermeiden", betonte LVR-Dezernent Dirk Lewandrowski mit Blick auf die allgemein in NRW und in Deutschland jetzt wieder steigenden Infektionszahlen. Im konkreten Fall werde der LVR mit den jeweiligen Werkstätten und den Akteuren dann vor Ort überlegen, was zu sei.

"Gute und individuelle Lösungen finden"

Lewandrowski stellt zunächst fest: Die positiven Rückmeldungen seit Aufnahme des Vollbetriebes am 21. September zeigten, dass es rheinlandweit "mit kreativen Lösungen" gelungen sei, fast allen Beschäftigten die Rückkehr in die Behinderten-Werkstätten zu ermöglichen. Bei wenigen Menschen mit großem Unterstützungsbedarf sei das noch nicht so: "Aber auch da werden wir gute und vor allem individuelle Lösungen finden", versicherte der LVR-Dezernent.