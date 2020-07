Bartsch: Es muss nicht immer die Weltrevolution sein

An Rhein und Ruhr. Der Linken-Fraktionschef wirbt im NRW-Kommunalwahlkampf bei den Genossen für Pragmatismus und mehr Engagement im Kampf gegen die Kinderarmut.

Dietmar Bartsch sitzt entspannt im Außenbereich des Airport Business-Hotels, er ist gerade am nahezu menschenleeren Flughafen Köln-Bonn angekommen. In den vergangenen Tagen hat der Linken-Fraktionschef einmal mehr Ärger mit den Partei-Radikalen gehabt, die „Antikapitalistische Linke“ (AKL) hat ihn beschimpft, weil er sich dagegen aussprach, Polizisten unter Rassismus-Generalverdacht zu stellen. Die AKL ist laut, aber nicht mächtig, kein Problem also. Nach NRW ist er gekommen, um die Partei auf den Wahlkampf einzustimmen. Bei den letzten Kommunalwahl lag der Schnitt landesweit bei 4,7 Prozent. Wie daraus mehr werden sollen und warum der Landesverband aus seiner Sicht erwachsener geworden ist, erzählt Bartsch im Interview mit der NRZ.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag geht in NRW auf Tour, um die Genossen auf den Kommunal-Wahlkampf einzustimmen. Warum?

Dietmar Bartsch: Die Kommunalwahl in NRW ist für uns eine enorm wichtige Wahl. Sind wir hier erfolgreich, ist das Rückenwind für uns auf der Bundesebene. Für die Linke ist die kommunalpolitische Verankerung schon immer wichtig gewesen. Dass wir als PDS damals überlebt haben, lag wesentlich an unserer kommunalpolitischen Verankerung. In NRW werden wir auf Landesebene Wahlerfolg haben, wenn das Fundament in den Kommunen noch stabiler wird.

Dietmar Bartsch und der Linken-Landesverband in NRW, das war nicht immer eine Liebesbeziehung. Vor zehn Jahren haben Sie den nordrhein-westfälischen Linken mangelnden Pragmatismus vorgeworfen. Das ist jetzt anders?

Die Linke in NRW hat sich gewaltig geändert. Die Zahl der Mitglieder ist deutlich gewachsen. Wir haben inzwischen Hunderte Kommunalvertreter. Die machen gute und vorzeigbare Politik. Wenn wir in den Kommunen erfolgreich sind, werden wir das auch auf Landesebene sein.

Wieso sollte Kommunalpolitik denn zu neuem Pragmatismus beitragen?

Wenn man in einem Kommunalparlament sieben Mal über die Weltrevolution spricht, wenn es um die Ampel geht, dann wird man nicht mehr ernst genommen. Wir haben uns in NRW zu Recht der Politik zugewandt, die für die Menschen im Alltag entscheidend ist. Ideologisch sind wir sowieso die Besten, das sind wir schon seit Karl Marx. Das hilft aber nicht immer, wenn die Leute konkrete Probleme haben.

Ein konkretes Problem in NRW ist die Kinderarmut. Im Ruhrgebiet gilt jedes dritte Kind als arm. Warum findet die Politik keine Lösung?

Es ist einer der größten Skandale in unserem reichen Land, dass es überhaupt Kinderarmut gibt. In dem Corona-Konjunkturpaket hat die Bundesregierung 10 Milliarden Euro für Rüstung aufgenommen, die Lufthansa bekommt neun Milliarden. Wenn ähnliche Summen für die Bekämpfung von Kinderarmut vorgesehen werden würden, dann wäre viel geholfen. Für Familien gibt es aber nur zwei Milliarden Euro.

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen?

Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass der Kinderbonus verstetigt worden wäre. Das wäre problemlos möglich gewesen. Es braucht aber grundsätzliche und systemische Veränderungen. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Die Chance dafür ist da, weil auch SPD, Grüne, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften grundsätzlich dafür sind. Es muss dabei ein wesentliches Element der Gerechtigkeit sein, dass, wer über viel Geld verfügt, weniger oder gar nicht in den Genuss einer solchen Zuwendung kommt.

Armutsforscher beklagen, dass sich das Problem der Kinderarmut in der Corona-Krise weiter verschärft hat. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja. Digitalen Unterricht kann nur machen, wer sich ein iPad oder einen Computer leisten kann. Die Zunahme digitaler Bildungsangebote schließt arme Kinder aus. Wir haben gefordert, dass Familien im Hartz-IV-Bezug Zuschüsse bekommen, weil die Kinder beispielsweise kein kostenloses Mittagessen in der Schule oder Kita bekommen konnten. Es ist völlig unverständlich, dass das nicht möglich war. Bezeichnend ist, dass die Familienministerin nicht im Corona-Kabinett sitzt, dafür aber die Verteidigungsministerin.

Die Linken in NRW haben kommunale Leitlinien skizziert. Der Kita-Besuch soll kostenfrei sein und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, Städte sollen fußgängerfreundlicher werden. Viele Kommunen in NRW sind hoch verschuldet. Wie soll das alles funktionieren?

Wenn Kommunen durch Altschulden in die Handlungsunfähigkeit gedrängt werden, konterkariert das die kommunale Selbstverwaltung. Wir brauchen die Entschuldung. Leider hat Finanzminister Olaf Scholz ziemlich die Backen aufgepustet, aber es ist so gut wie nichts dabei herausgekommen. Ich bin auch an dieser Stelle ziemlich enttäuscht vom Konjunkturpaket. Das Thema Altschulden muss in der nächsten Legislaturperiode angepackt werden.

Bleibt trotzdem die Frage, wie das finanziert werden soll.

Die Frage der Finanzierung bei den Kommunen abzuladen, wäre unverantwortlich. Diese Frage muss auf Bundesebene gestellt werden. Wir haben ein Steuersystem aus dem vergangenen Jahrhundert. Dieses System muss grundsätzlich reformiert werden. Wir brauchen eine große Steuerreform mit Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen, aber höhere Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen. Das Geldvermögen steigt ins Unermessliche, Billionen werden in den nächsten Jahren vererbt. Es gibt aktuell 1,46 Millionen Vermögensmillionäre in Deutschland. Ich bin dafür, dass es endlich eine angemessene Besteuerung gibt.NRZ