Balkon abgebrochen und abgestürzt: Zwei Frauen verletzt

Feuerwehr und Rettungsdienst haben sich am Donnerstag um zwei verletzte Frauen in Mönchengladbach gekümmert. Dort war ein Balkon in die Tiefe gestürzt. (Symbolfoto)

Mönchengladbach. Der Balkon eines Bürogebäudes in Mönchengladbach ist am Donnerstag abgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Eine Person wurde dabei eingeklemmt.

Nach dem Abbruch eines Balkons von einem Bürogebäude in Mönchengladbach hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Balkon im ersten Obergeschoss war am Donnerstagabend plötzlich abgebrochen und in den Vorgarten gestürzt. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Balkon standen. Bei einer der Verletzten waren die Beine laut Feuerwehr eingeklemmt. Die Polizei ermittelt nun die Ursachen des Balkonabbruchs und sucht Zeugen des Vorfalls.

Die eingeklemmte Frau war von Einsatzkräften mithilfe eines hydraulischen Hebekissens befreit und per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Düsseldorf geflogen worden. Die zweite Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Das Gebäude befindet sich auf dem Gelände der Stiftung Hephata, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert. Der Rheinischen Post zufolge handelt es sich um ein Verwaltungsgebäude der Stiftung. Ein Statiker des Bauordnungsamtes wurde hinzugezogen. (dpa/red)

