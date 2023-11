Bahn: Was passiert beim „Notarzteinsatz auf der Strecke“?

Düsseldorf/Duisburg. Bei einem Notfall an Bahnanlagen müssen Rettungskräfte auch auf die Gleise. Dann müssen zur Sicherheit ganze Streckenabschnitte gesperrt werden.

Am Bahnsteig ertönt die Durchsage, die den Ausfall der Zugverbindung von Düsseldorf nach Essen verkündet. Der Grund: Ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Es ist neben dem „kurzfristigen Personalausfall“ oder Störungen an Signalen oder Weichen eine doch recht häufige Störungsmeldung bei der Bahn. Am vorvergangenen Donnerstag musste die Strecke zwischen Düsseldorf-Flughafen und Duisburg wegen eines solchen Einsatzes für einige Stunden gesperrt werden, viele Verbindungen fielen aus. Doch was genau passiert bei einem Notarzteinsatz auf der Strecke?

Einsatzkräfte melden Notfall auf der Strecke

Das erfahre auch die Bahn nicht immer sofort, erklärt eine Unternehmenssprecherin an Anfrage der NRZ. „Wir bekommen von der Bundespolizei oder der Feuerwehr die Meldung, dass es auf der Strecke einen Einsatz gibt. Dann sperren wir zur Sicherheit erstmal den ganzen Abschnitt zwischen zwei Bahnhöfen, damit die Einsatzkräfte ins Gleis können“, sagt sie.

Die Art der Notfälle sei immer wieder unterschiedlich. Entscheidend für die Ausfall- oder Verspätungsmeldung, die Fahrgäste am Bahnsteig oder in der App informiert, ist also nur die Tatsache, dass ein Notarzteinsatz stattfindet.

Die komplette Sperrung eines Streckenabschnittes bleibe so lange erhalten, bis die Einsatzkräfte der Bahn mitteilen, welche Gleise für den Einsatz gesperrt bleiben müssen, erklärt die Bahnsprecherin weiter. Wenn ein bestimmtes Gleis nicht von den Einsatzkräften betreten oder überquert werden muss, könne es wieder freigegeben werden.

Nur zwei Gleise waren länger betroffen

So war es auch an jenem Donnerstag. Der Vorfall habe sich nahe des Flughafenbahnhofs ereignet. „Dort gibt es vier Gleise und die Fernverkehrgleise waren nicht betroffen.“ Hier konnten Züge wie ICE oder IC also bald wieder fahren.

Die Sperrung der Gleise, auf denen Regionalexpresse und S-Bahnen verkehren, musste jedoch bis Ende des Einsatzes aufrecht gehalten werden. Da es sich um eine Hauptverkehrsstrecke handelt, wurden zahlreiche Verbindungen beeinträchtigt.

Für die „Züge der Linien RE 1, RE 2, RE 3, RE 5 , RE 6, RE 11, RE 19 und S 1 liegen keine Konzepte vor, so dass für jede Zugfahrt kurzfristige Einzelmaßnahmen ergriffen werden“, hatte die Bahn dazu erklärt. Erst gegen 12.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein