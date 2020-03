Wegen Coronakrise: Outlet Roermond ab Samstag geschlossen

Antoin Scholten, Bürgermeister von Venlo, hat aufgrund seiner Position und Autorität als Vorsitzender der ‘veiligheids regio’ (Sicherheitsregion) Limburg-Nord verfügt, dass das Outlet-Center in Roermond am Samstag, 21. März, um 8 Uhr geschlossen wird.

Antoin Scholten hat seinen Kollegen in Roermond durch eine entsprechende Verfügung informiert. Wie bei allen Maßnahmen, die ergriffen werden, spielte auch hier die gesundheitspolitische Dimension bei der Entscheidung eine zentrale Rolle.

Shoppingtouristen unerwünscht

Die Sicherheitsregion Limburg-Nord will verhindern, dass zahlreiche Kauftouristen aus dem In- und Ausland das Outlet besuchen, nachdem bereits seit einigen Tagen strenge Maßnahmen in Kraft sind. Mit der Verfügung wird daher an in- und ausländische Shoppingtouristen appelliert, ihren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und keine großen Menschenmengen aufzusuchen, auch nicht in den Kommunen auf der anderen Seite der Grenze.