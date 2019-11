Von Philips zu cool

Eindhoven. Über 100 Jahre lang hat in Eindhoven den Philips Pulsschlag bestimmt. Das ist auch heute nach dem Wegzug der Weltfirma so – aber ganz anders.

Er steht mitten in der Stadt und sendet als ihr Wahrzeichen weithin sichtbare Signale in die Umgebung: der „Lichttoren“ in Eindhoven, besser bekannt als Philips-Uhrenturm. Ab dem Jahre 1909 baut hier der niederländische Architekt Dirk Roosenburg einen Komplex, der bis heute den Ruf der Hauptstadt Brabants als Design-Minimetropole bis weit über die Landesgrenzen hinaus begründet.

Das Labor der Zukunft

Seit über 100 Jahren ist der Aufstieg, Fall und die Neuerfindung Eindhovens ganz eng mit dem Namen Philips verbunden. Hier, abseits des Goldenen Zeitalters, eröffnet Frederik Philips 1891 eine Glühlampenfabrik. Technik und Avantgarde prägen seitdem das Gesicht der Stadt, auch nach der fast völligen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg setzen die Architekten konsequent auf moderne Urbanität. Ob der 1956 eröffnete Bahnhof im Stile eines Philips-Radios, das 1966 zum 75-jährigen Firmenjubiläum gebaute Technologiemuseum „Evoluon“ im Look eines Raumschiffs oder das zu seiner Zeit ultramoderne Warenhaus „De Biejenkorf“: Eindhoven festigt mit neuen spektakulären Bauwerken sein Image als Labor der Zukunft.

So ist es auch heute, nachdem Philips die Stadt verlassen und seinen Hauptsitz nach Amsterdam verlegt hat. Nach einer kurzen Phase der Depression machten sich die Stadtentwickler zusammen mit den Ideenschmiede von der Technischen Universität und der Design Academy Eindhoven (DAE) bereit zum Aufbruch in die Moderne. So entstehen auf dem Areal der größten Philips-Fabriken unweit des berühmten Uhrenturms die Quartiere Strijp A und Strijp S.

Während sich in deutschen Städten Konzepte wie Leben und Arbeiten in einem zeitgemäßen Umfeld erst langsam entwickeln, sind die Niederländer – wie so oft – einfach schneller und kreativer. So wie in der „Zitfabriek“, dem etwas anderen Concept-Store. In einem ehemaligen Philips-Gebäude gibt es nach dem Shop-in-Shop-Prinzip unter anderem Möbel, Klamotten, Lampen und Platten zu kaufen. Alles ist offen, einladend-freundlich – so einfach wie genial. Gleich nebenan, ebenfalls in einer früheren Fabrikhalle, brettern Kids in der „Area 51“ mit ihren Skateboards und BMX-Rädern über Rampen.

Kulinarische Pausen

Drumherum locken zahlreiche coolen Locations zur kleinen kulinarischen Pause. Die ist wichtig bei all den optischen Highlights die Eindhoven, die Stadt des Designs, die auch abseits des GLOW Festivals jederzeit einen Besuch wert ist