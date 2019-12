Zwolle. In einem kleinen Laden in Zwolle gibt es besondere Bonbons zu kaufen. Sie werden nach einem Original-Rezept wie vor 175 Jahren hergestellt.

Süßigkeiten und Stadtführer in einem Laden

Wies Dull ist in ihrem Element. Am liebsten würde sie sofort in den Keller steigen. Doch das ist verboten. Nur montags darf sie die Treppen runter und die Rolle anwerfen, wir sind aber an einem Donnerstag da. Nur montags dürfen am Grote Kerkplein Bonbons gemacht werden, und zwar wie zu Ururur-Großmutters Zeiten. Von 1686 bis 1845 war in diesem historischen Gebäude mitten in Zwolle das erste Lebensmittelgeschäft der Hansestadt untergebracht. Dann wurden die Räumlichkeiten für diesen Zweck zu klein und die Familie Dull übernahm den Laden. Das Zwolse Balletjes-Haus machte die Türen auf – und tut dies bis heute.

Drops für den Kaffee gelutscht

Der kleine Unterschied zu damals: Direkt neben dem nur ein paar m² kleinen Verkaufsraum ist inzwischen die Touristeninformation untergebracht. Zu einer Tüte historischer Süßigkeiten gibt es, bei Bedarf, einen Stadtführer oder eben all die Must-Haves, die das moderne Marketing so hergibt.

Außergewöhnlicher ist allerdings, was sich in den Tiefen des Balletjes-Hauses abspielt. Aus hygienischen Gründen gibt es für die Produktion von Plombenziehern nach ganz altem Rezept nur eine halblegale Genehmigung. Die Hygieneampel würde da unten dunkelrot zeigen, deswegen drückt die örtliche Gesundheitsbehörde ein Auge zu, wenn Zwolles Bonbonmacher nur für ein einzige Sorte Klümpchen in den Keller gehen und den Zuckerteig anrollen.

„Weil es damals noch keine Zuckerrüben gab, waren die ersten Bonbons, die wir gemacht haben, aus Rohrzucker“, berichtet Wies Dull. „Das haben die Leute früher in den Kaffee getan, um ihn zu süßen. Wenn der Kaffee süß genug war, haben sie das Bonbon wieder in den Mund genommen und so lange gelutscht, bis sie es bei der zweiten Tasse Kaffee wieder so gemacht haben.“

Die Ausnahmeerlaubnis gilt also ausschließlich für diese auch „Stich“ genannten schwarzen Drops. Im Angebot hat das Zwolse Balletjeshaus natürlich einige mehr, schließlich dauerte es ab 1845 nicht lange, dass die Bonbonbäcker Zutaten wie Mokka, Zimt, Vanille und Fruchtaromen hinzugefügt. In dem wie vor nunmehr fast 175 Jahren nahezu unverändert gestalteten Laden gibt es auch traditionelle holländische Süßigkeiten wie Massee, Polka Chunks, Haferstroh, Weinbällchen und natürlich verschiedene Arten von Lakritz.

Besonders beliebt ist bis heute eine Tüte Buntes, wer kennt das nicht von früher, den am besten täglichen Gängen zum Büdchen des Vertrauens?

Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13, 8011 PK Zwolle; https://www.zwolseballetjes.nl/