Einsatzkräfte tragen ein Opfer aus den Trümmern des Gebäudes in Rotterdam.

Rotterdam: Mindestens zwei Tote nach Explosion in Wohnanlage

Aus den Niederlanden Anfang der Woche kam es in einem Wohnkomplex in Rotterdam zu einer Explosion und einem Großbrand. So ist die Lage aktuell.

Bei der Explosion und einem Feuer in einer Wohnanlage in Rotterdam Anfang der Woche sind möglicherweise drei Menschen ums Leben gekommen.

Am Freitagmorgen fand die Polizei nach eigenen Angaben menschliche Überreste in den Trümmern. Zuvor waren bereits zwei Leichen geborgen worden. Die Bergungsarbeiten dauerten an.

Unklar war noch, ob die Leichenteile zu einer dritten Person gehören oder zu einem der anderen beiden gefundenen Toten.

Anfang der Woche hatten die Explosion und das Feuer in einer Wohnanlage im Süden der Hafenstadt großen Schaden angerichtet.

Niedergebrannte Wohnanlage einsturzgefährdet

Dutzende Wohnungen sind unbewohnbar. Die meisten Bewohner konnten zwar rechtzeitig evakuiert werden. Doch später wurde deutlich, dass drei Menschen vermisst wurden.

Nachdem der Brand gelöscht worden war, konnte die Unglücksstelle aber nach Angaben der Polizei im Nachbarland wegen Einsturzgefahr zunächst nicht durchsucht werden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. (dpa)

