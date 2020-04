Radsport: Vuelta-Start in Niederlanden wegen Corona abgesagt

Aus den Niederlanden. Start in den Niederlanden abgesagt: Das Radrennen Vuelta kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Ein neuer Termin ist nicht bekannt.

Der in diesem Jahr in den Niederlanden geplante Start der Spanien-Rundfahrt Vuelta ist wegen der Coronakrise abgesagt. Der ursprünglich angesetzte Auftakt der Vuelta mit drei Etappen im Ausland könne in diesem Jahr nicht stattfinden, teilte der Rad-Veranstalter am Mittwoch mit.

Vuelta-Start in den Niederlanden eventuell 2022 möglich

Da wegen der Pandemie bis 1. August gar keine Rennen der World Tour stattfinden, ist der Radsportkalender kräftig durcheinandergewirbelt worden. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres sollte ursprünglich am 14. August in Utrecht beginnen, insgesamt waren drei Etappen in den Niederlanden geplant. Doch in diesem Zeitraum soll nun die nach hinten geschobene Tour de France stattfinden.

Man habe angesichts der schwierigen Lage keinen neuen gemeinsamen Termin gefunden. Der Vuelta-Start in den Niederlanden könnte nun eine Option für das Jahr 2022 sein, wie die Veranstalter schrieben. Derzeit ist im Radsport-Kalender vorgesehen, dass ab August die drei großen Rundfahrten Tour, Vuelta und Giro, die Straßenrad-WM sowie alle fünf bedeutenden Eintagesrennen noch stattfinden sollen. (red. mit dpa und SID)