Polizeieinsatz: „Waffenmuseum“ in Niederlanden aufgeflogen

Waffen, Waffenteile und Granaten: Das fand die niederländische Polizei bei zwei Männern in Terborg. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

Die Polizei hat zwei Personen in den Niederlanden festgenommen, die sich in ihrer Wohnung eine Art „Mini-Waffenmuseum“ eingerichtet hatten. Aufgeflogen waren die beiden, weil sie im Internet Ladestreifen zum Verkauf angeboten hatten. Diese dienen zum schnellen Befüllen von Gewehr-Magazinen mit Patronen. Die Polizei war misstrauisch geworden und besuchte die zwei Männer zu Hause. Dort entdeckten die Beamten mehrere Waffen, Waffenteile und sogar Granaten. Der Kampfmittelräumdienst rückte an. Zurzeit untersucht die Polizei die in Beschlag genommenen Gegenstände.

Digitaler Staffellauf

Rund 3.000 Studierende haben an der 48. Ausgabe des Batavierrennens in Nimwegen teilgenommen. Wegen der Coronakrise fand der größte Staffellauf der Welt in diesem Jahr zum ersten Mal online statt: Die maximal 15 Läufer der einzelnen Teams mussten die insgesamt geforderten 125 Kilometer in der eigenen Umgebung zurücklegen und via App aufzeichnen.

So konnte die Jury die Leistungen der einzelnen Teilnehmer exakt verfolgen. Normalerweise starten die Läufer auf dem Campus der Radboud-Universität und laufen durch Deutschland und die Region Achterhoek. Ziel ist traditionell die Uni in Twente. Auch die Trophäe für die Sieger soll in diesem Jahr virtuell übergeben werden.

Königstag

„Woningsdag statt Koningsdag” („Wohnungstag statt Königstag“): Wegen der Coronakrise konnte der diesjährige Tag des Königs nicht wie gewohnt zelebriert werden. Weil öffentliche Veranstaltungen auch in den Niederlanden nicht stattfinden dürfen, musste die Bevölkerung am Nationalfeiertag zu Hause bleiben.

Auch die traditionelle Parade der Königsfamilie, die in diesem Jahr in Maastricht hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Stattdessen kam die königliche Familie in Video-Sessions mit dem Volk zusammen.

So tranken König Willem-Alexander und Königin Máxima eine virtuelle Tasse Kaffee mit Mitarbeitern eines Krankenhauses in Maastricht. Venlo. Der deutsche Maifeiertag ist vergleichsweise ruhig verlaufen. An der Grenze entstanden jedoch lange Staus auf deutscher Seite. Grenzschützer sprachen Tagesausflügler gezielt an und baten sie, nach Hause zurückzukehren, wenn der Besuch in den Niederlanden nicht zwingend notwendig sei.

Doch wie die Behörden meldeten, sind immer weniger Menschen aus Deutschland bereit, dieser Bitte nachzukommen. In der Venloer Innenstadt blieb der Ansturm trotzdem aus. Normalerweise strömen am Maifeiertag tausende deutscher Touristen in den Ort.

Seelsorge

Wegen der Coronakrise hat die niederländische Telefonseelsorge jede Menge zu tun: Landesweit gehen pro Tag rund 1.200 Anrufe ein. Das sind 500 bis 600 mehr als vor der Krise. Zum Glück für die Anbieter ist auch die Zahl derjenigen gestiegen, die sich für die Telefonseelsorge engagieren. In den vergangenen Wochen sind allein in Venlo sieben Ehrenamtliche hinzugekommen und bieten Anrufern ein offenes Ohr. In jedem zweiten Gespräch geht es auch um das Thema Corona.

Arnheimer Burgers Zoo

Tierpfleger im Burgers‘ Zoo in Arnheim sind Zeugen eines seltenen Spektakels geworden: In der Anlage der karibischen Seekühe versuchte eine kleine Rotwangenschildkröte, Eindruck auf eine viel größere Seekuh zu machen. Das kleine Reptil schwamm dem Säugetier sogar direkt vor die Nase. Doch was die Schildkröte auch probierte – die Seekuh reagierte nicht. Ein Video von dem Zusammentreffen der beiden ungleichen Protagonisten ist auf der Facebook-Seite des Zoos zu sehen. (red.)