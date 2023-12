Niederlande: Wirkt sich Wilders‘ Wahlsieg auf Tourismus aus?

Aus den Niederlanden In vielen niederländische Urlaubsgemeinden schnitt Wilders‘ islamophobe Partei besonders gut ab. Ob sich das auf den Tourismus auswirkt?

Die Nachricht, dass der Rechtspopulist Geert Wilders (PVV) die Neuwahlen im Nachbarland gewonnen hat, sorgte auch in NRW für Diskussionen. Immerhin zählen die Menschen aus Nordrhein-Westfalen zu den häufigsten Urlaubsgästen der Niederlande und kennen das Nachbarland gut – von der Grenzregion bis an die Nordseeküste, von den nördlichen Watteninseln bis nach Südlimburg. Wird Wilders‘ Wahlsieg daran etwas ändern?

Das niederländische Büro für Tourismus und Convention (NBTC) hat eigenen Angaben zufolge zumindest noch keine Auswirkung des Wahlergebnisses bemerkt oder kritische Rückmeldungen erhalten. Ähnliches kommt ebenfalls von den regionalen VVV-Fremdenverkehrsbüros. „Ich habe noch keine Reaktionen von deutschen Gästen bekommen, dass sie sich in Bezug auf Ameland Sorgen machen“, so etwa Marjan Bosscha vom Tourismusbüro der kleinen Watteninsel. Trotz des großen Zugewinns sei Wilders PVV noch immer „eine Minderheit im Parlament”, bentont unterdessen Ger Welbers vom VVV „Hart van Nordholland“.

„Wir denken, dass für die meisten Touristen das politische Klima eines Landes sich nicht direkt auf die Urlaubswahl niederschlägt“, sagt Marike Rosier vom Branchenverband Hiswa Recron, der unter anderem die Bereiche Camping und Wassersport vertritt. Sie glaube nicht, dass Urlaubsgäste von einem neuen Regierungskurs viel merken würden. „Touristen sind wichtig für die niederländische Wirtschaft und auch laut Geert Wilders mehr als willkommen in unserem Land. Auch in seiner Heimatprovinz Limburg. Diese Region ist durch Tourismus, Logistik und Einkaufsangebote eng mit Deutschland verbunden. Besonders Venlo, Roermond, Maastricht.”

Aktuell versucht Rechtspopulist Wilders eine Mitte-Rechts-Regierung zu bilden. Dieses Unterfangen ist kompliziert – unter anderem, weil einer Wunschkoalitionspartner verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich Wilders‘ Standpunkten hat. Zwar hatte sich im PVV-Politiker im Wahlkampf milder gegeben, doch er steht weiterhin für einen kompletten Asylstopp, das Verbot von Moscheen und dem Koran und einen Austritt aus der EU. Wilders wurde zudem für rassistische Beleidigung gegenüber Marokkanerinnen und Marokkanern gerichtlich verurteilt.

Hohe Zustimmung für Wilders in Grenzprovinz Limburg

In einigen Küstengemeinden und vor allem in der Grenzregion hat Geert Wilders bei den Neuwahlen breite Unterstützung erhalten. In Katwijk, Zandvoort oder Noordwijk etwa liegt die Zustimmung für Wilders etwas über dem landesweiten Durchschnitt von 23,5 Prozent. In anderen bekannten Gemeinden wie Texel, Terschelling oder in Zeeland liegt sie etwas darunter. Doch auch hier schnitt Wilders‘ Partei am besten ab. In Limburg – insbesondere in seiner Heimatstadt Venlo – erlangte der umstrittene Politiker Werte von über 30 bis fast 40 Prozent.

Gerade die Grenzregion ist bei vielen Menschen in NRW für Ausflüge beliebt. In Nordrhein-Westfalen selbst leben laut Angaben der Landeszentrale für politische Bildung 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens, in ganz Deutschland laut Bundesinnenministerium bis zu 5,6 Millionen – also keine kleine Zielgruppe für die niederländischen Tourimusbranche. Selbst wenn diese keine Auswirkungen der Wahl bemerkt: Können sich Gäste mit muslimischem Hintergrund in einem Land, das in großen Teilen einen islamophoben Rechtspopulisten gewählt hat, also noch willkommen fühlen?

Niederlande-Tourismus: Alle willkommen, unabhängig von Hintergrund

Die Tourismusvertreterinnen und Vertreter antworten einhellig. „Als die diverseste Watteninsel der Niederlande empfangen wir auch gerne eine diverse Zielgruppe“, so etwa Frank Spooren von VVV Texel. „Jeder ist von Herzen willkommen.“ Ähnlich formuliert es auch VVV Ameland. Aus der Region Nordholland heißt es ebenso: „Alle deutschen Gäste sind in Noord-Holland herzlich willkommen und das wird sich nicht verändern. Ihr Hintergrund spielt dabei keine Rolle.“ Das werde auch kein Wahlergebnis verändern.

„Die Niederlande sind schon immer ein gastfreundliches Land gewesen und werden das, was uns betrifft, auch immer bleiben“, teilt das Niederländische Büro für Tourismus und Convention mit. Auch in Wilders‘ Heimatstadt ist laut dem Marketingbüro „Venlo Partners“ jede und jeder „van harte welkom“. „Das ist schon immer so gewesen und soll auch immer so sein“, sagt Geschäftsführer Marcel Tabbers. „Das ist – denke ich – losgelöst davon, wie in der Migrationspolitik gedacht wird.“

