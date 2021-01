Niederlande: Lockdown soll bis 8. Februar verlängert werden

Auch in Amsterdam wird das öffentliche Leben wohl weiterhin stillstehen - der Lockdown in den Niederlanden soll verlängert werden.

Aus den Niederlanden Die Niederlande bereiten sich auf weitere drei Wochen im harten Corona-Lockdown vor. Ob Schulen und Kitas geschlossen bleiben, ist noch unklar.

Die Niederlande verlängern ihren strengen Corona-Lockdown wohl bis zum 8. Februar. Das berichtete die niederländische Tageszeitung „de Volkskrant“ am Sonntagabend mit Verweis auf niederländische Regierungskreise. Dem Bericht zufolge sollen auch finanzielle Hilfen der Regierung weiter ausgeweitet werden. Ob Schulen und Kitas geschlossen bleiben, werde in den kommenden Tagen entscheiden. Ein offizielles Regierungsstatement zu dem Treffen des Kabinetts am Sonntag wird für Dienstagabend erwartet.

Grund dafür: Die aktuellen Infektionszahlen seien nicht stark genug gesunken, um Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu verantworten, wie „de Volkskrant“ schreibt. Seit Mitte Dezember befinden sich die Niederlande in ihrem bislang härtesten Lockdown – dem „harde lockdown“. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich pro Tag draußen nur noch mit einer weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen, das öffentliche Leben steht komplett still.

Niederlande: Härtester Corona-Lockdown wird wohl verlängert

Der und betrifft erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch alle Geschäfte – außer jene des täglichen Bedarfs. Auch Gastrobetriebe, Kinos, Theater und Museen sowie Friseure, Fitnessstudios und Schwimmbäder im Nachbarland bleiben dicht. Zudem gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zuvor hatte die niederländische Regierung eine allgemeine Maskenpflicht wie in Deutschland lange ausgeschlossen.

Auch das niederländische Bildungs- und Betreuungssystem liegt derzeit lahm. Die aktuelle Lage gebe derzeit keinen Raum dafür, Universitäten, Schulen und Kindergärten früher als geplant zu öffnen, wie das niederländische Ministerium für Kultur und Wissenschaft zum Jahreswechsel mitteilte. Neben digitalem Unterricht bestehen aber Möglichkeiten für Notbetreuung.