Niederlande: Königspaar entschuldigt sich für Corona-Verstoß

König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande im Garten von Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Aus den Niederlanden. Fauxpas: Das niederländische Königspaar zeigte sich im Urlaub Arm in Arm mit einem Restaurantbesitzer. Und verstieß so gegen die Coronaregeln.

Das niederländische Königspaar hat sich am Montag zu einer Entschuldigung wegen Verstößen gegen Corona-Schutzregeln gezwungen gesehen. Auf einem Urlaubsfoto sind König Willem-Alexander und seine Frau Máxima Arm in Arm mit einem Mann zu sehen, bei dem es sich Medienberichten zufolge um den Besitzer eines Restaurants auf der griechischen Ferieninsel Mykonos handelt.

Das Königspaar drückte sein Bedauern über den Fauxpas aus. Willem-Alexander ist auf dem im Internet kursierenden Schnappschuss mit zerstrubbeltem Haar und aufgekrempelten Ärmeln zu sehen - und scheint auch die Corona-Schutzregeln lässig zu nehmen: Seine Maske trägt der 53-jährige Monarch an der Hand, nicht im Gesicht. An Máximas Seite ist noch ein weiterer Mann zu sehen – von Mindestabstand keine Spur.

Niederländisches Königspaar hielt Corona-Abstand nicht ein

Das Königspaar reagierte auf die Medienberichte über das Foto mit einer Erklärung im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der aufgenommenen Situation hätten sie „zu wenig Abstand“ gehalten, bekannten Willem-Alexander und Máxima.

„In der Spontaneität des Moments haben wir nicht aufgepasst. Natürlich hätten wir das tun müssen.“ Schließlich sei auch in den Ferien „der Respekt der Regeln gegen Corona entscheidend, um das Virus zu besiegen“.

Im März hatte sich die niederländische Königsfamilie in Selbstisolation begeben, nachdem aus einem Gebiet in Österreich, in dem sie Ski-Urlaub gemacht hatte, diverse Corona-Infektionen gemeldet worden waren. Die niederländische Regierung forderte die Bürger wegen steigender Corona-Infektionszahlen unlängst auf, die Abstandsregeln besonders strikt zu beachten. (AFP)