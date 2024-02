Niederlande: Gibt es bald Anti-Rechts-Demos wie in NRW?

Münster In den Niederlanden will Rechtspopulist Wilders eine Regierung bilden. Ob auch dort Massenproteste zu erwarten sind, beleuchtet ein Historiker.

Derzeit demonstrieren in ganz Deutschland Hunderttausende Menschen gegen rechts, im Speziellen gegen die AfD. Hintergrund dafür ist eine Recherche, nach der Rechtsextreme sowie Politikerinnen und Politiker der AfD und der CDU bei einem Treffen über mögliche Deportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen haben.

Gleichzeitig ist in den Niederlanden das Thema Rechtspopulismus hochaktuell: Dort schickt sich der bekannte rechte Politiker Geert Wilders nach seinem großen Wahlsieg an, eine Regierung zu bilden. Mit Jacco Pekelder, Historiker und Direktor des Zentrums für Niederlandestudien an der Uni Münster, haben wir darüber gesprochen, ob auch jenseits der Grenze eine solche Protestwelle denkbar ist.

Herr Pekelder, gibt es im Nachbarland eine vergleichbare Protestbewegung wie derzeit in Deutschland?

Gleich nach dem Wahlausgang Ende November gab es hier und da in Großstädten wie Utrecht oder Amsterdam einzelne Proteste mit relativ vielen Leuten. Aber das war es dann auch.

Warum?

Natürlich auch, weil man kalt erwischt wurde. Erst in den letzten Tagen vor den Parlamentswahlen zeichnete sich in den Umfragen ab, dass Wilders Wahlsieger werden könnte. Sonst hätte es im Vorfeld vielleicht doch eine stärkere Mobilisierung gegeben. Und ein großer Protest direkt nach dem Wahltag hätte ja auch so wirken können, als würde man das demokratische Wahlergebnis nicht anerkennen.

Sind die Massenbekundungen gegen rechts in Deutschland in den Niederlanden Thema?

Man nimmt diese frühzeitige Welle an Protesten in Deutschland schon wahr. In einigen Medien ist das Thema präsent mit dem Subtext: Was in Deutschland gerade passiert, hätten wir auch viel früher machen müssen.

Wieso haben sich die Niederlande bislang nicht in diese Richtung entwickelt – ist die Zustimmung für rechtes Gedankengut so stark?

Der gesamte politische Diskurs hat sich nach rechts verschoben. Und das schon länger. Im niederländischen Parlament ist dadurch ein größeres rechtes und rechtspopulistisches Spektrum vertreten als in Deutschland. Das sorgt für einen Gewöhnungseffekt, der Schock über rechte Thesen bleibt aus.

Das zeigt aber auch, dass wir einiges verschlafen haben. In der niederländischen Presse hat man rechtspopulistische Stimmen lange als Stimme der Unzufriedenen und der normalen Menschen behandelt. Dadurch haben sich rechte Parteien als Sprachrohr aufbauen können. Das ist problematisch.

Die Presse war viel zu unkritisch und hat Leute zu Wort kommen lassen, deren Meinung keine Mehrheit repräsentiert. In Deutschland gibt es noch immer ein stärkeres Hemmnis, bestimmte rechte Diskurse ungefiltert weiterzugeben.

Da spielt sicher die nationalsozialistische Vergangenheit eine Rolle?

Das denke ich auch. Aber auch durch die Kultur der „Wehrhaften Demokratie“. Das klingt weniger nach Tabu, sondern nach vernünftiger Politik.

Solch ein bildungspolitisches Konzept gibt es in den Niederlanden nicht?

Nein, das ist nicht so verankert. Es gibt in den Niederlanden sowieso eine weniger breite und gute politische Bildung. Sie war lange nur eine Randerscheinung im Geschichtsunterricht und bei Gesellschaftskunde. Erst in letzter Zeit versucht man, den demokratischen Bürgersinn breit im Schulunterricht zu verankern. Viel zu spät und oft noch ohne Anschluss an der Schulpraxis.

Gibt es in den Niederlanden also keine vergleichbare Motivation wie in Deutschland, gegen Rechtspopulismus und -extremismus auf die Straße zu gehen?

In der Tat denke ich, dass es dieses breite Potenzial in den Niederlanden weniger gibt. Die Sensibilisierung für das Abgleiten nach rechts ist weniger etabliert und die politische Bildung wurde leider sehr lange vernachlässigt.

Wie vergleichbar sind die Situationen in beiden Ländern derzeit überhaupt? Die Proteste in Deutschland wurden nicht durch eine Wahl ausgelöst, sondern durch eine journalistische Recherche zu den Themen des sogenannten „Geheimtreffen“.

Es ist in den Niederlanden weniger rosig, als es aussieht. Auch Geert Wilders hat sich durch skurrile Stiftungen, oft aus den USA, finanzieren lassen. Was auffällt: Wilders versucht, sich aus antisemitischen Kreisen wegzuhalten und ganz schlichte, rassistische Kommentare zu vermeiden. Offiziell ist er nicht völkisch-nationalistisch unterwegs – aber man weiß ja heutzutage, dass es bei solchen Positionen fließende Übergänge gibt.

Lässt sich Wilders´ Partei denn mit der AfD vergleichen?

Es gibt bei Wilders‘ PVV wohl nicht so eine Verstrickung mit völkisch-nationalen Netzwerken wie bei der AfD.

Wilders‘ Feindbild bezieht sich vorwiegend auf den Islam sowie Musliminnen und Muslime. Das stellt auch eine Überschneidung zum völkischen Nationalismus dar.

Wilders trennt nicht zwischen Islam und Islamismus. Das verstehen Teile der Bevölkerung nicht. Damit spielt er und bringt Musliminnen und Muslime dadurch in Verruf.

Geert Wilders steht für Positionen wie ein Koranverbot, aber auch den Wahlrechtsentzug für muslimische Menschen. Hat er jemals ähnliche Deportations- und Ausweisungsideen geäußert, wie sie laut Recherche bei dem „Geheimtreffen“ besprochen wurden?

Er hat zumindest darauf angespielt, als er sagte, er wolle dafür sorgen, dass es weniger Marokkaner in den Niederlanden geben soll. Für die Aussage ist er auch gerichtlich verurteilt worden. Das ist diskriminierend.

Die großen Unterwanderungsversuche, die Demokratie abzuschaffen, sehe ich bei Wilders aber noch nicht. Völkisch-nationales Gedankengut findet man eher bei Thierry Baudet mit seiner FvD. Ihn würde ich mit Björn Höcke von der AfD vergleichen.

Er entwickelt sich deutlich radikaler als Geert Wilders, der relativ stabil geblieben ist. Wilders hat mit seinen Anti-Migrationsstandpunkten heute nur mehr Erfolg als vor 20 Jahren.

Zwei Wochen vor der Wahl hat er seine anti-muslimischen Standpunkte abgemildert, weil das offenbar doch als abschreckend gesehen wurde. Ob das dann Bestand hat, weiß man nicht. Aber ohne die Verwandlung zu Geert „Milders“ wäre der Wahlsieg wohl nicht erfolgt.

Wenn Wilders tatsächlich Premier der Niederlande wird – erwarten Sie dann Demonstrationen im größeren Stil?

Ich denke, dass es innerhalb der möglichen Koalitionsparteien zu Diskussionen und möglicherweise Protest kommen würde. Die Erfahrung ist aber, dass auf der konservativen Seite die Mehrheit eine Zusammenarbeit doch absegnet.

Es könnte auch sein, dass von der Opposition gleich bei Regierungsantritt ein Misstrauensvotum gegen Wilders käme. Das gehört sich im niederländischen Parlament eigentlich nicht. Wilders müsste sich darüber aber nicht beklagen, denn er selbst hat mit solchen antiparlamentarischen Tricks angefangen.

Gesellschaftlich würde ich schon Mahnkundgebungen oder andere, zeitlich begrenze Aktionen in den großen Städten erwarten. Aber keine Massendemos.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande