Die ersten Gedenkveranstaltungen haben bereits stattgefunden. 75 Jahre nach dem Krieg erinnern die Niederländer an die Befreiung von den Nazis.

In den Niederlanden steht das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Erinnerung an die Befreiung von der deutschen Besatzung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 75 Jahre ist es her, seit die Alliierten die Wehrmacht aus den Niederlanden zurückdrängen konnten und Hitlers Armee schließlich kapitulierte.

Einer der ersten größeren Gedenk-Veranstaltungen im Jahr 2020 findet am 3. März in Den Haag statt. An diesem Tag starben im Jahr 1945 mehr als 520 Bewohner des Stadtteils Bezuidenhout, als die britische Luftwaffe aufgrund falscher Koordinaten und schlechter Sicht bei Nebel und Wolken statt einer deutschen Stellung versehentlich ein Wohngebiet bombardierte.

Ab April und vor allem Anfang Mai erinnern die Menschen in den gesamten Niederlanden an die Gräuel des Kriegs – und schließlich die Befreiung. Große Zeremonien und Feiern finden in und um Nimwegen, Arnheim sowie Eindhoven statt, wo im September 1944 das Schlachtfeld der „Operation Market Garden“ tobte.

Am 5. Mai feiern unsere Nachbarn traditionell den Bevrijdingsdag. Der 5. Mai 1945 markierte das Ende der deutschen Besatzung in den Niederlanden.

Mehr Informationen und Termine unter www.liberationroute.de und www.europeremembers.com.