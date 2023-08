Hochschultag Kleve: Studieren im Nachbarland leicht gemacht

Der deutsch-niederländische Hochschultag findet am 7. Oktober in den Räumlichkeiten der Euregio Rhein-Waal in Kleve statt.

Kleve. Welche Studienangebote gibt es in den Niederlanden? Und welche Hochschulen und Unis? Antworten gibt es beim Hochschultag der Euregio Rhein-Waal.

Die Abiturprüfung: Für viele Schülerinnen und Schüler ist sie ein echter Meilenstein und der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Doch viele angehende Abiturienten stehen vor der Herausforderung, sich entscheiden zu müssen, wie genau er aussieht. Möchte ich eine Ausbildung starten oder ein Studium beginnen? Und wenn ja, welcher Studiengang soll es genau werden? Möchte ich in Deutschland studieren oder sind eventuell die Niederlande eine Option?

Keine leichte Entscheidung, schließlich beeinflusst sie den künftigen Lebens- und Berufsweg maßgeblich. Wer sich zum Thema Studieren in den Niederlanden informieren möchte, kann am Samstag, 7. Oktober, den Deutsch-Niederländischen Euregio-Hochschultag in Kleve besuchen. Veranstalter ist die Euregio Rhein-Waal.

Welche Studienangebote gibt es überhaupt jenseits der Grenze? Welche Hochschulen und Universitäten stehen zur Auswahl? Und wie verhält es sich mit den Studiengebühren? „Beim Deutsch-Niederländischen Euregio-Hochschultag können sich deutsche und niederländische Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten im Nachbarland informieren“, erklärt Marco Flipse von der Euregio Rhein-Waal.

Am Samstag, 7. Oktober, präsentieren sich insgesamt neun Fachhochschulen und Universitäten aus beiden Ländern vor Ort und stellen ihre Studiengänge vor. Weitere Infos zu den anwesenden Bildungseinrichtungen finden Studieninteressierte und deren Eltern auf www.euregio-hochschultag.eu.

Gut gerüstet ins Nachbarland

Während des Hochschultags finden mehrere Präsentationen statt, die den Studierenden einen besseren Überblick über das Studium im Nachbarland geben sollen. Sie erhalten Tipps zum Studium in Deutschland und den Niederlanden sowie zu Themen wie Studienfinanzierung und Wohnraum für Studierende. Die Unterschiede zwischen dem niederländischen und deutschen Bildungssystem werden ebenso angesprochen wie die Anerkennung von Abschlüssen und Stipendienanträge. Außerdem geben Studierende einen persönlichen Einblick in das Studium im Nachbarland.

Anmeldung und weitere Informationen

Wer am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 14 Uhr am Deutsch-Niederländischen Euregio-Hochschultag teilnehmen möchte, kann ohne Anmeldung das Forum der Euregio Rhein-Waal (Emmericher Straße 24, 47533 Kleve) besuchen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Das vollständige Programm findet sich in Kürze auf www.euregio-hochschultag.eu.

