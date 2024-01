Explosion und Großbrand in Rotterdam, drei Menschen vermisst

Aus den Niederlanden Große Erschütterung in den Niederlanden: In Rotterdam ist durch eine Explosion in einem Wohnkomplex ein Brand ausgebrochen. So ist die Lage.

In Rotterdam ist am Montagabend in einem Wohnkomplex nach einer Explosion ein großer Brand ausgebrochen.

Wie niederländische Medien unter Berufung auf Angaben der örtlichen Feuerwehr berichten, sei das Gebäude einsturzgefährdet.

Drei Personen werden den Berichten aus dem Nachbarland zufolge vermisst. Es ist möglich, dass sie sich noch im Wohnkomplex befinden.

Die Feuerwehr hält es demnach für möglich, dass die Vermissten nicht mehr am Leben sind. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Brand sei am Dienstagmorgen unter Kontrolle gebracht worden. Er wurde laut Medienberichten wahrscheinlich durch die Explosion eines Autos verursacht.

Wie es dazu kommen konnte, wird noch untersucht.

