Aquarium im Allwetterzoo Münster öffnet wieder

Abhängen im Allwetterzoo: Die beiden Faultiere können ab diesem Montag wieder im Münsteraner Tierpark besucht werden. Sie leben in Aquarium und Reptilienhaus.

Münster. Weil auch Spielplätze und der Streichelzoo wieder zur Verfügung stehen, kehrt der Münsteraner Zoo zu den alten Eintrittspreisen zurück.

Weil die jeweiligen Sicherheitskonzepte sehr komplex sind, reagieren Tierparks individuell in Nordrhein-Westfalen auf die Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen. Als einer der ersten hat der Allwetterzoo in Münster auf die neuerlichen Lockerungen reagiert: Ab diesem Montag (15. Juni 2020) wird dort das erste Tierhaus wieder geöffnet sein, die höchstmögliche, gleichzeitige Besucherzahl steigt von bisher 2700 auf 4500.

„Uns freut ganz besonders, dass auch wieder Gruppen bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum zusammentreffen dürfen“, erklärte die künftige Zoo-Direktorin Dr. Susanne Schehka. Das ermöglicht es dem Zoo, wieder kleinere Gruppenführungen und Kindergeburtstage anzubieten, wohlgemerkt: unter Beachtung der gängigen Hygieneregeln und mit Aufnahme von Kontaktdaten.

Online-Tickets weinen Euro günstiger

Als erstes Tierhaus öffnet an diesem Montag das Aquarium (täglich 10 bis 17 Uhr), die maximale Besucherzahl dort wird auf 30 beschränkt. Ebenfalls geöffnet wird die Watvogelanlage. Weil auch die Spielplätze und der Streichelzoo mittlerweile wieder zugänglich sind, kündigt der Allwetterzoo an, zu den alten, nicht mehr reduzierten Eintrittspreisen zurückzukehren.

Grund sei nicht nur das jetzt wieder verbesserte Angebot. Der Betrieb in den vergangenen Corona-Wochen angesichts des erhöhten Personalaufwands auch nicht wirtschaftlich gewesen. Allerdings: Zuvor online gekaufte Tickets sollen weiterhin einen Euro günstiger sein. So will der Tierpark möglichst vermeiden, dass es im Kassenbereich zu Staus kommt.

Weitere neue Tierart ab Mitte Juli

Eine ganze Reihe Tierkinder erwarten die Besucher aktuell im Allwetterzoo - so etwa die kleinen Kattazwillinge, die Jungtiere bei Warzenschweinen und Bongos oder der Nachwuchs bei den Trampeltieren. Zudem beherbergt der Münsteraner Zoo eine neue Art: Ende Mai waren die geselligen Zwergmangusten eingezogen. Mitte Juli soll eine weitere neue Tierart folgen, kündigte der Allwetterzoo an. Welche das sein wird, verrät er freilich noch nicht. (dum)