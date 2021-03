A 61 bei Nettetal: Fahrer hatte 83.900 Euro im Handschuhfach

Am Niederrhein. 58-Jähriger konnte den Ursprung des Geldes bei Kontrolle nicht recht erklären. Bundespolizei stellte es sicher.

Das Geld lag in einem braunen Umschlag im Handschuhfach. 83.900 Euro hat eine Zivilstreife bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 61 bei Nettetal-Kaldenkirchen entdeckt, berichtete die Bundespolizei an diesem Dienstag (9. März 2021).

Der Fahrer - ein 58-jähriger Mann aus Niederkassel - wollte gerade in die Niederlanden ausreisen. Den Ursprung des Geldes konnte er bei der bei der Kontrolle am vergangenen Samstag nicht recht erklären. Der Mann war in einem Kleinwagen unterwegs - einem Citroen C2.

Hohe Summen müssen angezeigt werden

Die Beamten stellten das Geld vorerst sicher. Weitere Ermittlungen sollen die Herkunft klären. Die Bundespolizei weist daraufhin, dass Summen von mehr als 10.000 EUR bei der Ein- und Ausreise innerhalb von EU-Staaten auf Befragen mündlich angezeigt werden müssen. Wer das nicht tut, handelt ordnungswidrig.

Bei Kontrollen auf der A 61 bei Nettetal gibt es immer wieder Sicherstellungen hoher Geldbeträge. Ein VW-Fahrer hatte im vergangenen Jahr .