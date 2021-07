75 Jahre NRZ 75 Jahre NRZ: Die Videos vom Jubiläumsabend in Oberhausen

Oberhausen. Am 13. Juli feierte die NRZ ihren 75. Geburtstag im Oberhausener Niederrhein-Stadion mit 350 Leserinnen und Lesern. Besondere Momente im Video.

Wenn es zwei Eigenschaften gab, die Zeitungsgründer Dietrich Oppenberg am stärksten prägten, dann waren es diese: "Mut und Zuversicht", sagte Herausgeber Heinrich Meyer am 13. Juli bei der großen NRZ-Jubiläumsfeier im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Mut, weil er 1946 trotz Papierknappheit, Personalknappheit und technischer Probleme die NRZ gründete. Zuversicht, weil er ungeachtet der Schrecken des Zweiten Weltkriegs seinen publizistischen Beitrag für ein demokratisches Deutschland leisten wollte.

Und so ließ es sich die NRZ trotz Regenwarnung und Corona-Einschränkungen nicht nehmen, auf das Lebenswerk ihres Gründers zusammen mit Rund 350 Leserinnen und Lesern anzustoßen.

Das Video vom Jubiläumsabend in Oberhausen

Herausgeber Heinrich Meyer beim Jubiläumsabend der NRZ

