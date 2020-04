Am Niederrhein. Das Landeskriminalamt zählte in diesem schon über 50 Fälle in Nordrhein-Westfalen. Besonders betroffen ist die Rhein-Ruhr-Region.

Alle paar Nächte jagen Unbekannte in Nordrhein-Westfalen einen oder gleich mehrere Geldautomaten in die Luft. Seit Jahresbeginn haben kriminelle Tätergruppen, vermutlich aus den Niederlanden, die Schlagzahl deutlich erhöht. In den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs (1. April 2020) wurde der Automat einer Commerzbank gesprengt - nur 300 Meter von der Polizeiwache in der Lindenstraße entfernt.

Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, war nicht zunächst nicht bekannt. Die Sprengung war gegen 3.30 Uhr erfolgt. Polizisten waren rasch vor Ort. "Aber die Täter waren sehr schnell", berichtete ein Sprecher der Kreispolizei auf Nachfrage der Redaktion. Von mindestens zwei Personen ist die Rede. Sie sollen in einem dunklen Audi geflüchtet sein, an dem wohl ein niederländisches Kennzeichen angebracht war.

Feuerwehr musste Brandnester löschen

Der Druck der Explosion dürfte in diesem Fall nicht besonders groß gewesen sein. Die Scheiben der Bankfiliale waren nicht geborsten - dafür aber rußgeschwärzt. Die herbeigerufene Feuerwehr musste mehrere Brandnester eines Schwelbrandes löschen, der von den Tätern verursacht worden war. Die Einsatzkräfte gingen besonders sorgsam vor, weil im Gebäude noch Gasreste vermutet wurden. Zur Höhe des Sachschadens wurde zunächst nicht bekannt.

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in NRW rapide gestiegen. Im noch jungen Jahr 2020 zählte das Landeskriminalamt bereits 53 Fälle, in 33 davon blieb es allerdings beim Versuch - die Täter machten keine Beute. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bis zum 1. April lediglich 17, darunter sieben Versuche. Die aktuelle Serie von Sprengungen könnte allerdings ein ziemlich abruptes Ende finden, wenn wegen der Corona-Pandemie die Grenzen auch zu den Niederlanden für den Personenverkehr geschlossen werden sollten.