Verkehrskontrolle 16-Jähriger fährt Polizisten an - Schüsse fallen an der A3

Solingen. Ein 16-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle an der A 3 zwei Polizisten angefahren. Im Auto saß auch eine 15-Jährige. Polizei findet Drogen.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs sind an einer Tankstelle an der A3 bei Solingen zwei Polizisten angefahren worden. Ein Beamter wurde laut Polizei mehrere Meter mitgeschleift und verletzt. Laut den Ermittlern saß ein 16-Jähriger hinter dem Steuer. Demnach fielen auch Schüsse von Seiten der Polizei, durch die allerdings niemand verletzt wurde. Der 16-Jährige flüchtete zunächst aus dem Wagen und wurde später festgenommen. Auf dem Beifahrersitz saß laut Polizei eine 15-Jährige.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden!+++

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr war das Auto der Zivilstreife zunächst an einer Tanksäule aufgefallen. Als die Beamten die Nummernschilder überprüften, wurden sie ihnen als gestohlen gemeldet. „Die Beamten sprachen den Fahrer des Wagens an, der daraufhin sein Fahrzeug mit geöffneten Türen zurücksetzte, um sich der Kontrolle zu entziehen“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Polizisten wurden von den Türen umgerissen. Dann raste das Auto davon. Die Polizisten zielten auf die Reifen und schossen.

Polizei kann 16-jährigen Fahrer in Düsseldorf festnehmen

Die anschließende Verfolgungsjagd endete einige Kilometer weiter auf der A3 nach einer Kollision mit einem Zivilstreifenwagen. Der 16-Jährige flüchtete in einen Wald, es fiel ein Warnschuss in die Luft. Dennoch lief der junge Mann weiter. Die 15-jährige Beifahrerin wurde vor Ort festgenommen. „Bei der Durchsuchung des mutmaßlich gestohlenen Fahrzeugs fanden die Beamten weitere als gestohlen gemeldete Kennzeichen und darüber hinaus Betäubungsmittel“, so die Polizei. Sie nahm den 16-jährigen aus Düsseldorf noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift fest.

Der Jugendliche ist nach dpa-Informationen bereits polizeibekannt. Ihm werden nach dem aktuellen Vorfall zahlreiche Delikte vorgeworfen. Darunter Fahren ohne Führerschein, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl. Da kein Haftgrund vorlag, wurde der 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. (dpa)