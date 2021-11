Mann guckt auf Bahnsteig nach Zug und wird von ICE erfasst

Kamen. Ein Mann ist in Kamen von einem durchfahrenden ICE erfasst worden. Er war zu nah an der Bahnsteigkante. Ähnlicher Unfall auch in Köln.

Mit voller Wucht ist am Donnerstag ein Mann auf dem Bahnhof Kamen-Methler von einem durchfahrenden ICE erfasst worden. Er erlitt schwere Kopfverletzungen, teilte am Freitag die Bundespolizei mit.

Der 41-Jährige hatte am Donnerstagvormittag auf dem Bahnsteig auf seinen Zug gewartet, der aber nicht kam. Als er dann an die Bahnsteigkante trat, um mit einem Blick entlang der Schienen Ausschau nach dem Zug zu halten, wurde er von dem plötzlich heranschießenden ICE erfasst. Ein Anwohner, der Zeuge des Vorfalls war, alarmierte dann Feuerwehr und Polizei.

ICE raste mit Tempo 160 durch den Bahnhof

Mit 160 Stundenkilometern war der ICE in Fahrtrichtung Dortmund Hauptbahnhof durch dem Bahnhof gerast - „eine ganz normale ICE-Durchfahrt“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage, wie sie an allen Bahnhöfen vorkommen, wo sich Regional- und Fernverkehr die Schienen teilen.

Der Triebfahrzeugführer habe den Reisenden auf dem Bahnsteig noch erblickt, Warnsignal gegeben und eine Vollbremsung eingeleitet, teilt die Bundespolizei. Der 41-Jährige auf dem Bahnsteig war nach Angaben der Bundespolizei womöglich durch das Signal vor Schreck einen Schritt zurückgetreten, er sei aber dann durch den enormen Sog des ICE an den Zug herangezogen und dadurch mitgeschleudert worden.

Sog zog Reisenden gegen durchfahrenden ICE

„Es hätte mit Sicherheit noch schlimmer für den Reisenden ausgehen können“, meinte die Bundespolizeisprecherin. Er sei letztlich war nicht lebensbedrohlich verletzt worden, sei aber schwer an Kopf und Halswirbelsäule verletzt worden und in eine Klinik gebrach worden. Nähere Informationen gab es am Freitag nicht.

Der 49-jährige Triebfahrzeugführer und eine 35-jährige Kollegin im Führerstand des erlitten durch den Unfall einen Schock. Der ICE kam 500 Meter nach dem Unfall zum Stehen, berichtete die Bundespolizei. Die 35-Jährige wurde wegen des Schocks in ein Krankenhaus gebracht.

Bundespolizei warnt vor Leichtsinn auf Bahnsteigen

Durch den Unfall war die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Hamm für eineinhalb Stunden gesperrt. 24 Züge wurden umgeleitet, 27 Züge hatten zusammen insgesamt 516 Minuten Verspätung, teilte die Bundespolizei mit.

„Dass man mal über eine Bahnsteigkante hinweg nach seinem Zug Ausschau hält, machen sicher viele Bahnreisende“, sagt die Bundespolizeisprecherin. „Der Unfall aber zeigt, wie leichtsinnig das ist“, mahnt sie

Laut Bundespolizei sei die Bahnstrecke am Bahnhof Kamen-Methler, die sich Regional- und Fernzüge teilen, nicht direkt einsehbar: „Man muss etwas um die Ecke gucken...“ Die hat Ermittlungen aufgenommen. Geprüft werde dabei wohl auch, inwieweit es eine Warndurchsage oder -Anzeige vor der ICE-Durchfahrt am Bahnhof gab, erklärte die Sprecherin.

Zu nah an der Bahnsteigkante: 25-Jähriger Karnevalist in Köln von Zug erfasst

Auf dem Heimweg vom Feiern beim Auftakt des Karnevals in Köln ist am Donnerstagabend ein 25-jähriger Mann von einem Zug erfasst worden. Laut Bundespolizei stand er vermutlich zu nah an der Bahnsteigkante am Bahnhof Köln-Vingst. Er wurde von einem Zug erfasst und verletzte sich schwer, teilte die Bundespolizei mit.

(dae)

