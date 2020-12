Live: Experten beantworten Ihre Fragen zur Corona-Impfung

Essen. Am 27.12. beginnen die Impfungen gegen das Corona-Virus: In einer Sondersendung beantworten Ärzte und Wissenschaftler Ihre Fragen zum Impfstoff.

Direkt nach Weihnachten könnten in NRW die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach von einem „Licht am Ende eines langen Tunnels“ - erst recht, nachdem die Pandemie am Wochenende durch die Mutation des Corona-Virus eine neue Dimension erreicht hat.

Die 53 Impfzentren in NRW sind der Landesregierung zufolge jetzt schon voll einsatzbereit, aber noch nicht geöffnet. Der Impfstoff lagert in Belgien und wird von dort über eine Logistikfirma nach NRW in ein zentrales Verteilzentrum gebracht und dann – gemessen an der Einwohnerzahl – an die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt. Impfstart ist europaweit der 27. Dezember. Für eine Stadt wie Essen zum Beispiel stehen da erst mal nur 750 Dosen bereit.

Das Thema birgt also noch etliche Fragen - vor allem, weil es noch viele Vorbehalte gegen den Impstoff gibt, die aus dem Weg geräumt werden müssen.

In einer hochkarätig besetzten Sendung beantworten am Mittwoch, 23.12., ab 13 Uhr, Prof. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie, Dr. Friedrich von Bohlen, CEO, Molecular Health GmbH, Dr. Stephan Hofmeister, Stellv. Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Fragen unserer Nutzer und Leser rund ums Thema Corona-Impfung. Moderiert wird die Sendung von Jens de Buhr, Verleger der Deutschen Unternehmer-Börse und Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen.

Die Sendung gibt zuerst live zu sehen im Streaming-Dienst Zoom und anschließend als Video im Portal WAZ.de. Fragen können Sie vorab mailen an wir@funkemedien Betreff: Impfung

>>> Zum Zoom-Link der Sendung hier anklicken

>>>> Älterer Folgen unserer Videocatst können sie hier ansehen

