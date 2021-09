Kühlturm von Steinkohle-Kraftwerk in Hamm wird gesprengt

Archivbild. In Hamm wird an diesem Donnerstag ein 120 Meter hoher Kühlturm gesprengt.

Hamm. In Hamm wird an diesem Donnerstag ein 120 Meter hoher Kühlturm gesprengt. Er gehört zu einem alten Block des RWE-Kraftwerks Westfalen.

In Hamm wird an diesem Donnerstag ein 122 Meter hoher Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Westfalen gesprengt. Der dazugehörige Block C des Kraftwerks war bereits 2016 stillgelegt worden. Bei der Sprengung fallen nach Angaben des Kraftwerksbetreibers RWE rund 10.000 Tonnen Betonschutt an.

Um den Kühlturm kontrolliert zum Einsturz zu bringen, werden 90 Kilo Sprengstoff eingesetzt, teilte RWE mit. „Die Sprengung von Kühlturm C ist das erste sichtbare Zeichen für das Ende der Steinkohleverstromung in Hamm-Uentrop“, sagte RWE-Standortleiter Hartmut Frank in einer Mitteilung des Unternehmens. Anfang Juli waren die letzten beiden Blöcke der Kraftwerke in Hamm und Ibbenbüren von RWE vom Netz genommen worden. Damit verfeuert der Energieriese zwar noch Braun-, aber keine Steinkohle mehr.

Kühlturm-Sprengung: Fläche soll in Grünland umgewandelt werden

Nach dem großen Kühlturm C, der aus dem Jahr 1969 stammt, sollen in den kommenden Wochen zwei kleinere Kühltürme per Bagger abgerissen werden. Das Areal, auf dem bislang die Kühltürme stehen, soll anschließend in eine Grünlandfläche umgewandelt werden. Das Material des Kühlturms wird zerkleinert und über einen Zeitraum von vier Monaten abtransportiert. Es kann dann bei Neubauprojekten wiederverwertet werden.

Die Sprengung soll um 14 Uhr erfolgen. Der Bereich im Hammer Ortsteil Uentrop-Schmehausen wird in 300 Metern Radius um den Kühlturm abgesperrt, teilte RWE mit. Zufahrtswege wie etwa die Lippestraße würden für die Sprengung gesperrt. Die Polizei sichere die Sperrung ab. (mit dpa)

