Klartext Verlag: Neues Panini-Sammelalbum zum Revier-Fußball

Essen. „Pöhler, Typen, Zauberer!“ heißt das neue Stickeralbum mit Legenden des Revier-Fußballs. Der Verkauf startet am Freitag.

Es ist eine Liebeserklärung an den Fußball des Ruhrgebiets: Mit dem neuen Panini-Heft „Pöhler, Typen, Zauberer!“ gibt es eine Kollektion von 398 Stickern zu den Legenden des Revierfußballs von Duisburg über Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen und Bochum bis nach Dortmund. Damit ist die Schlagader des deutschen Fußballs in einem Heft vereint. Nirgendwo gibt es eine so hohe Dichte an Fußballvereinen; aus keiner anderen Region sind so viele Clubs in der ersten und zweiten Bundesliga vertreten.

Unvergessen ist auch die Saison 1996/97: Der BVB gewann die Champions League, Schalkes Eurofighter holten den UEFA-Cup und der VfL Bochum und der MSV Duisburg qualifizierten sich für den internationalen Wettbewerb. Im Album „Pöhler, Typen, Zauberer!“ gibt es für diese spezielle Saison extra Themensticker. Genauso enthalten ist eine eigene Sammelwelt für aktuelle und ehemalige Fußball-Spielerinnen!

Fußball und Bergbau prägen das Ruhrgebiet

„Es sind die großen Emotionen, die den Fußball tragen und für uns zu etwas so Besonderem machen. Und nirgendwo gibt es so viele bedeutende Vereine auf engem Raum wie im Revier. Jetzt noch einmal die Legenden des Revierfußballs in einem Sammelalbum zu entdecken, löst schönste Kindheitserinnerungen aus. Dieses Heft macht nicht nur Spaß, hier steckt ein Stück deutsche Fußball-Biografie drin“, meint Peter Müller, Redaktionsleiter der Sportredaktion der FUNKE Mediengruppe.

„Der Bergbau und der Fußball haben über Jahrzehnte das Ruhrgebiet geprägt. Die Bergbau-Ära ist beendet, dafür lebt der Fußball an der Ruhr mehr denn je: Emotionen und Leidenschaft sind das Markenzeichen. Und große Erfolge wie in der legendären Saison 1996/97. Nicht zu vergessen die tollen Leistungen im Frauenfußball, an die das Sammel-Heft ebenfalls erinnert“, sagt Andreas Tyrock, Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Panini-Sammelalbum ist im Handel erhältlich

Das Panini-Sammelalbum „Pöhler, Typen, Zauberer!“ ist schon das dritte aus dem Klartext Verlag. Auch die beiden Vorgänger-Alben „Revier sammelt Revier“ (2014) und Schwarzes Gold (2018) erschienen in Kooperation mit der WAZ und den Sammelalben-Spezialisten von JustStickIt! Redaktionell verantwortlich sind der legendäre Gründer und langjährige Herausgeber des RevierSport, Uli Homann sowie Oliver Wurm von JustStickIt.

Das Album ist ab Freitag, den 17. September 2021, im Handel erhältlich. Online unter www.klartext-verlag.de gibt es das Album als limitiertes Hardcover für zehn Euro, das Softcover kostet zwei Euro und ist überall im Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Dort gibt es auch die Stickertüten mit je fünf Stickern für 80 Cent.

