Düsseldorf/Köln. Laut eines Medienberichts fordern die Chefs der Karnevalshochburgen eine Karnevals-Absage. Am Nachmittag steigt ein Gipfel in der Staatskanzlei.

Vier Festkomitees und der Bund Deutscher Karneval treffen sich am Freitag (17.00 Uhr) mit Vertretern der NRW-Landesregierung zu einem Karnevals-Gipfel.

Laut eines Berichts haben sich die Vertreter der vier Karnevalshochburgen zusammengetan und wollen eine Absage des Karnevals erreichen.

Um 18.30 Uhr soll in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Treffens berichtet werden.

Mit großer Spannung schauen die Jecken am Freitag nach Düsseldorf: In der NRW-Staatskanzlei könnten wichtige Weichen für eine mögliche Zukunft des diesjährigen Karnevals gestellt werden. Noch sind viele Fragen offen. Ein Gespräch zwischen Vertretern der Landesregierung und verschiedenen Festkomitees sowie dem Bund Deutscher Karneval um 17 Uhr soll Klarheit bringen.

Wie der WDR am Mittag berichtet, haben sich offenbar jedoch die Chefs der Karnevalshochburgen in Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf zusammengetan und wollen die Absage des Karnevals erreichen. Dazu gehören demnach dann auch Sitzungen und Straßenumzüge. Mehr noch, die Karnevalschefs fordern zusätzlich an den tollen Tagen ein Alkohol-und Verweilverbot in den Innenstädten.

Mögliche Karnevals-Absage: Vereine fürchten Imageverlust

Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess, wollte den Ergebnissen des Treffens in Düsseldorf nicht vorgreifen. Er betonte am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aber, dass er eine offizielle Absage von karnevalistischen Großveranstaltungen durch die Regierung im ersten Quartal begrüßen würde. So gäbe es für alle Karnevalsvereine in NRW - also nicht nur die in den großen Städten - eine Rechtssicherheit.

Auch Dirk Bonkhoff, Präsident des Landesverbands Rechter Niederrhein im Bund Deutscher Karneval, betont im Gespräch mit der Redaktion, dass es bei den Gesprächen darum geht, Klarheit für die vielen Karnevalsvereine in NRW zu bekommen. „Ohne klare Vorgaben gibt es ein massives finanzielles Risiko für die Vereine.“ Viele Vereine hätten keine großen finanziellen Rücklagen und Sitzungen seien unter Coronaschutzbedingungen mit weniger Publikum kaum oder gar nicht finanzierbar, so Bonkhoff.

Bei einer kompletten Absage der Session seien aber noch deutlich mehr als nur die Vereine betroffen, erinnert der Karnevalist. So würden etwa Künstler und Kostümverleiher einen wichtigen Teil ihrer Einnahmen verlieren, auch viele Gastronomen, die sonst vom Karneval profitiert haben, würden leer ausgehen.

Jacques Tilly hält Pauschalabsage für "unangebracht"

Der bekannte Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hält eine Pauschalabsage des gesamten Karnevals für „unangebracht“, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion sagte. Er ist der Meinung, dass zumindest für die Veranstaltungen, die unter freiem Himmel stattfinden, Kompromisslösungen gefunden werden sollten. „Wir dürfen uns durch Corona nicht lebendig begraben lassen.“ Trotzdem würde er die Entscheidungen der Veranstalter respektieren, wenn sie sich für eine Absage aussprechen würden: „Die Komitees wissen schon, was sie tun.“

Der Grund dafür, dass die Karnevalisten eine dermaßen rigorose Absage fordern, ist dem WDR-Bericht zufolge, dass sie einen Imageverlust befürchten, wenn der Karneval trotz Corona doch stattfinden sollte und dann Regeln nicht eingehalten würden.

Eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval wollte den Bericht nicht kommentieren. Aus der Düsseldorfer Staatskanzlei hieß es, man sei zuversichtlich, bei dem Gespräch zu einem konstruktiven Abschluss der Verständigung zu kommen.

Karneval Düsseldorf: Karnevalisten hatten detailliertes Konzept vorgelegt

Sollte sich die Linie der Karnevalisten so bestätigen, wäre dies eine Kursänderung. Sie hatten dem Gesundheitsamt im Vorfeld des Gipfels ein detailliertes Konzept vorgelegt, das bei dem Treffen in der Staatskanzlei besprochen werden sollte. Das Konzept enthalte verschiedene Handlungsempfehlungen zur Sessionseröffnung und einem möglichen Sitzungskarneval, hatte Hans-Jürgen Tillmann, Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval im Vorfeld erklärt.

So planten die Düsseldorfer Jecken bislang zum Beispiel, mit bis zu 499 Teilnehmern das traditionelle Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathausplatz zu begehen. dass die An- und Abreise unter Einhaltung der Belange des Infektionsschutzes erfolgt.

Absage würde massive wirtschaftliche Einbußen für Hochburgen bedeuten

Eine Absage würde für die Karnevalshochburgen massive wirtschaftliche Einbußen bedeuten. Einer 2019 veröffentlichten Studie zufolge liegt der geschätzte karnevalsbedingte Umsatz allein in Köln bei etwa 631 Millionen Euro. Nach der Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) sind in Köln rund 6500 Arbeitsplätze vom Karneval abhängig. Vor allem das Gastgewerbe profitiert von den Narren.

Um 18.30 Uhr wollen der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, und der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, über die Ergebnisse informieren. (mit dpa)

Wir aktualisieren diese Meldung fortlaufend.