Italien-Fans feiern EM-Sieg mit Jubel und Autokorsos

NRW. Nach dem EM-Finale haben Fans der italienischen Nationalmannschaft auch in vielen NRW-Städten gefeiert. Polizei spricht von friedlichen Feiern.

In NRW haben Fans der italienischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend den EM-Titel ihres Teams gefeiert. In Düsseldorf bildete sich kurz nach Abpfiff ein Autokorso in der Innenstadt, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte.

Auch im Stadtteil Gerresheim, in dem viele italienische Familien leben, wurde "ausgiebig gefeiert".. Die Fan-Ansammlungen seien aber friedlich geblieben. Die Gegend um die Heyestraße ist als "Little Italy" bekannt, es gibt zahlreiche italienische Lokale.

In Köln kamen ebenfalls Fans der Squadra Azzurra zum Feiern zusammen. Auf dem Hohenzollernring trafen sich nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Fans, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Vereinzelt sei auch Pyrotechnik gezündet worden.

Nach EM-Finale Autokorso mit 400 Wagen in Hagen

Auch im Ruhrgebiet gab es nach Polizeiangaben spontane Feiern. In Hagen versammelten sich bis kurz nach Mitternacht rund 10.000 Fans und etwa 400 Autos im Bereich des Hauptbahnhofs. Aufgrund der Verkehrsbehinderungen sperrte die Polizei den Graf-von-Galen-Ring im Bereich des Busbahnhofs für eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen ab.

In Hagen schrieb die Polizei zwei Anzeigen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik, ein Mann kam wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Gewahrsam, wie die Polizei weiter mitteilte.

