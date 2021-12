Gefährlicher "Lost Place": Mann stirbt auf Industriegelände

In Eschweiler bei Aachen ist ein Mann durch das Dach einer Industrieruine gebrochen und gestorben.

Eschweiler. Vermutlich bei einer Foto-Tour ist in Eschweiler ein Mann in einer Industrieruine gestorben. Der 43-Jährige stürzte durch ein Hallendach.

Ein Mann (43) ist auf einem brachliegenden Industriegelände in Eschweiler bei Aachen ums Leben gekommen. Er sei nach ersten Erkenntnissen durch das Dach einer Halle an der Phoenixstraße gebrochen und tief gestürzt, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin fand den Toten am Sonntagnachmittag.

Das Gelände sei bei Fotografinnen und Bilderjägern als "Lost Place" (wörtlich: verlorener Ort) bekannt, teilte die Polizei weiter mit. Viele der Gebäude seien einsturzgefährdet. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion beantragt.

