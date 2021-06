Freiheitsberaubung: Mann festgenommen - Frau und Sohn weg

Meckenheim/Ratingen. Ein Mann soll seine Ehefrau und den Sohn in ein Auto gezogen haben. Die Polizei nimmt den 39-Jährigen fest. Frau und Sohn (3) sind verschwunden.

Die Bonner Polizei hat einen 39-jährigen Mann aus Ratingen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung festgenommen. Er stehe unter dem Verdacht, am Donnerstagvormittag in Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis seine getrennt lebende 34 Jahre alte Ehefrau und den gemeinsamen dreijährigen Sohn gegen deren Willen in ein Auto gezogen zu haben und mit ihnen weggefahren zu sein.

Die Polizei fragt: Wer hat die Frau im Laufe des Donnerstags nach 9 Uhr gesehen? Foto: Polizei Bonn

Der Tatverdächtige sei am Nachmittag in seiner Wohnung in Ratingen vorläufig festgenommen worden, berichtete die Polizei. Die Suche nach der Ehefrau und dem Kind dauerten an. Vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, das der Tatverdächtige möglicherweise von zwei bislang unbekannten Frauen unterstützt worden sei.

Frau und Sohn blieben bis zum Abend verschwunden. Die Polizei veröffentlichte daraufhin Fotos der beiden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie an einem noch unbekannten Ort gegen ihren Willen festgehalten werden. "Umfangreiche polizeilichen Ermittlungen" hätten bislang keine konkreten Hinweise gebracht.

Nach der Veröffentlichung der Fotos fragt die Polizei nun: Wer hat die Mutter oder den Sohn am Donnerstag nach 9 Uhr noch gesehen. Zeugen können sich an die Polizei Bonn unter 0228/15-0 oder an die Polizei Mettmann unter 02104/9826210 wenden. Die Suche nach den beiden und die weiteren Ermittlungen dauern an. (red/dpa)

