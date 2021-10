Symbolbild. Im Kreis Steinfurt ist ein Windrad in Brand geraten. Das Foto hier ist ein Archivbild.

Feuer Feuer an Windrad im Kreis Steinfurt - Rotornabe brennt

Neuenkirchen. Ein Windrad im Kreis Steinfurt ist am Freitag in Brand geraten. Die Feuerwehr teilt mit, das Feuer sei zu hoch, um es zu löschen.

In Neuenkirchen im Kreis Steinfurt hat am Freitagmorgen ein Windrad Feuer gefangen. Es brannte die Rotornabe im Bereich des Maschinenraums, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle Steinfurt. Demnach war das Feuer gegen 4.50 Uhr ausgebrochen. Weil der Brand sich zu weit oben am Windrad befinde, ließ sich das Feuer nicht löschen.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich deshalb weiträumig ab. Am Freitagmorgen hätten die Feuerwehrleute die Einsatzstelle an die Polizei und den Eigentümer übergeben. Laut Angaben eines Polizeisprechers habe das Windrad eine Höhe von rund 170 Metern. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Der „WDR“ hatte berichtet.

Erst am Mittwoch gab es in NRW einen Windrad-Unfall: Nur noch ein 40 Meter hoher Torso des Standturms blieb übrig, der Rest zerschellte auf dem Boden. (mit dpa)

